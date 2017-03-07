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Китайской икрой из Ржева заинтересовались следователи

Китайской икрой из Ржева заинтересовались следователи - ТИА
07 Марта 2017 20:11
Автор: TIA

Фоторепортаж

6 марта СУ СК РФ по Тверской области из СМИ стало известно, что во Ржеве оперативники изъяли тонну чёрной икры, предназначенную для дорогих супермаркетов столицы. Оказалось, что под видом элитной икры продавалась китайская, которую перефасовывали в переоборудованных под рыбоводный комплекс помещениях.

Икра поставлялась на территорию завода из Китая, затем фасовалась в баночки под видом торговой марки "Золото Каспия" и далее поступала на продажу в элитные магазины Москвы. Как указано в СМИ по результатам проведенных проверок установлено, что ряд образцов не соответствует требованиям по микробиологии и может быть опасным для жизни и здоровья. По данному факту Ржевский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку.

В настоящее время с привлечением специалистов Роспотребнадзора следователи и криминалисты регионального СК России осмотрели производственный комплекс, который находится в городе Ржеве, изъяли образцы для проведения экспертизы, также запросили материалы у Роспотребнадзора по ранее проведенной проверке.

Кроме этого, запрошено и получено решение арбитражного суда Тверской области от 28 февраля 2017 года, согласно которому ООО «Ржевский рыбоводный комплекс» привлечён к административной ответственности за многочисленные нарушения и оштрафован на 150 тысяч рублей с конфискацией арестованной продукции.

По результатам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

ООО "Ржевский рыбоводный комплекс" опровергает обвинения.  Согласно релизу компании, информация "не соответствует действительности и порочит деловую репутацию.

Представители компании уверены, что "акция ​инициирована компаниями, неспособными или нежелающими​​ работать в условиях​ ​честной конкуренции". По сообщению организации, проверки контролирующими органами​ показали, что продукция​ комплекса​ соответствует​ ​государственным стандартам, правилам и нормам. Это подтверждается соответствующими сертификатами, свидетельствами​,​ справками​ и актами проверок.​

Здесь можно ознакомиться с документами проверок.

Юристы компании "Золото Каспия​"​ готовят иски против СМИ.

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Метки: икра чёрная икра китайская икра ржевский рыбоводный комплекс фальсификат поддельная икра
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Комментарии (1)

  • Mitrij 
    В общем у кого-то 8 марта на праздничном столе черной икры будет, ну просто завались.
    07.03.2017 20:37
    1 | 3
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