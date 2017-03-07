В Тверской области закупят более 120 единиц транспорта и спецтехники для полиции

Из бюджета Тверской области дополнительно направят более 27 млн рублей на охрану общественного порядка и повышение безопасности дорожного движения. Изменения в соответствующую госпрограмму были внесены на заседании Правительства области 7 марта.

Из бюджета Тверской области дополнительно направят более 27 млн рублей на охрану общественного порядка и повышение безопасности дорожного движения. Изменения в соответствующую госпрограмму были внесены на заседании Правительства области 7 марта.

Порядка 8,7 млн рублей выделены на приобретение 15 автомобилей для участковых уполномоченных полиции. 18,6 млн рублей предусмотрено на приобретение 28 машин с сигнальными громкоговорителями и 78 видеорегистраторов для дорожно-патрульной службы. Улучшение технической оснащенности участковых уполномоченных и госавтоинспекции позволит повысить эффективность работы служб, усилить контроль за ситуацией на наиболее опасных участках дорог, формировать доказательно базу при нарушениях правил дорожного движения.

В 2016 году в Тверской области на 4,3% снизился уровень смертности на дорогах по сравнению с 2015 годом, однако статистика остается неутешительной. Наиболее частые происшествия по числу жертв - столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В ряде случаев причиной является некачественное содержание дорог. Необходимо повысить ответственность организаций, которые осуществляют обслуживание трасс региона.

- Надо сделать максимальными штрафы за некачественное выполнение условий договоров по содержанию дорог. Статистика подтверждает, что часть ДТП происходит из-за несвоевременной посыпки проезжей части, антигололедной обработки, - сказал губернатор Игорь Руденя.

Кроме того, будет активизирована работа по реализации совместного проекта с компанией «Ростех» по установке камер видеофиксации нарушений на дорогах и систем весового контроля. Предложения по установке оборудования должны быть сформированы до конца марта.