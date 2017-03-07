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Во время паводка особое внимание решено уделить бобрам

Во время паводка особое внимание решено уделить бобрам - ТИА
07 Марта 2017 16:31
Автор: TIA
Фотограф: Pixabay

В распоряжение правительства о подготовке к безопасному прохождению половодья внесены специальные дополнения по поводу бобров. Отстреливать их не будут, а вот без плотин грызуны вполне себе могут остаться.

Подготовку к паводку обсудили на заседании областного правительства 7 марта. В Тверской области больше 750 рек протяженностью более 10 километров. В зоне вероятного подтопления ежегодно оказываются 9 населенных пунктов: Андреаполь, Белый, Жарковский, Западная Двина, Максатиха, Нелидово, Осташков, Пено, Торопец. В целом это 315 частных жилых домов с населением 700 человек, из которых 118 детей.

На заседании присутствовал глава Андреапольского района Николай Баранник. Он рассказал, что снега Западной Двине, Нелидово и Андреаполе куда больше, чем в Твери, и паводок неизбежен, поэтому работа по его предупреждению в районах уже началась. Глава района назвал главные болевые точки при половодье – это засоренные мусором трубопереезды и бобры. Если водопропускные системы в районах чистят, то с бобрами куда сложнее.

Николай Баранниик вспомнил, как три года назад размыло бобровую плотину, и поток воды смыл дорогу, из-за чего погиб человек:

- Он ехал на мотоцикле ночью, не увидел, что дорогу размыло и поехал, да и состояние у него не очень нормальное было.

Николай Баранник справедливо заметил, что паводок проще предупредить, чем потом бороться с его последствиями:

- Мы каждый день производим замеры воды в водоёмах и ежедневно видим, насколько вода поднимается. Поэтому все меры, вплоть до переселения граждан из районов подтопления, мы примем. Все главы понимают, лучше провести профилактику. Чем потом бороться с последствиями.

Игорь Руденя предложил организовать на уровне сельских поселений круглосуточное дежурство в наиболее уязвимых местах. А также внести дополнения в распоряжение правительства – выявить плотины совместно с представителями охотопользования, МЧС и населения, определить вероятную опасность и принять меры по разбору плотин.

- Это не регулирование численности, отстреливая бобров, - отдельно отметил губернатор, чтобы его не поняли превратно.

- Так они за ночь плотины построят, - послышалось из зала.

- Что, производительность труда больше, чем у нас? - прокомментировал Игорь Руденя. 

Губернатор заявил, что работа по предупреждению внештатных ситуаций должна вестись в оперативном взаимодействии с территориальными подразделениями МЧС, правоохранительных органов, руководителями муниципалитетов. Необходимо активнее взаимодействовать с федеральными структурами, в частности, организацией «Канал имени Москвы» – считает губернатор. Особое внимание уделят состоянию гидротехнических сооружений, которых на территории области 96.

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Метки: бобры паводок в тверской области в твери ведется подготовка к половодью в тверской обалсти не будут отстреливать бобров
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Комментарии (15)

  • Whois 
    "... поток воды смыл дорогу, из-за чего погиб человек:
- Он ехал на мотоцикле ночью, не увидел, что дорогу размыло и поехал, да и состояние у него не очень нормальное было."

При чем тут бобер? От синьки помер мотоциклист.
    07.03.2017 16:38
    2 | 8

  • ДеД 
    Убил бобра - сохранил:
- лес;
- дорогу; 
- жизни людей!
    07.03.2017 16:59
    1 | 9

    • aldan 
      Дед, не пожалей денег, купи верёвку.
      07.03.2017 18:52
      3 | 3

  • Net. 
    Бобров решили крайними сделать !?.......Докатились!
    07.03.2017 18:42
    1 | 3

  • Бертран 
    Мало нам проблем насущных, так еще и с бобрами бороться приходиться.
Не жизнь, а вечный бой!
    07.03.2017 18:45
    3 | 2

  • aldan 
    Убил Деда, на одного придурка меньше стало.
    07.03.2017 18:47
    3 | 2

  • Beqbmak 
    ням ням..
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    07.03.2017 19:10
    1 | 3

    • Mitrij 
      Это тушка освежеванного деда?
      07.03.2017 20:05
      0 | 1

    • Uylo_Yobannen 
      Бобра готовить уж больно замороченно.
      07.03.2017 20:44
      2 | 2

      • Beqbmak 
        мариную долго в мадере...а так обычно на зиму штук 5 беру всю зиму собаки с мясом.
        07.03.2017 20:51
        0 | 1

      • Mitrij 
        Да ладно вам, Уйло, "заморочено". Вот один мой знакомый как-то голов куриных пожарил, а потом со сковородки пытался их вилкой наколоть... Вот это действительно заморочено.
        07.03.2017 20:53
        0 | 1

      • Beqbmak 
        Друг делает настойку" Бобровую струю"но я честно говоря в силу (русского женьшеня) не очень верю на вкус дрянь еще та)))
        07.03.2017 21:03
        0 | 0

      • Whois 
        Эт чо там замороченного????
        07.03.2017 21:26
        0 | 0

        • Uylo_Yobannen 
          Дык, разделывать его как-то по особому, струю отчекрыживать, вымачивать. Это я всё в порядке балабольства, поскольку сам никогда бобра не готовил.
          07.03.2017 21:33
          0 | 0

          • Mitrij 
            Хотите попробовать?
            07.03.2017 21:57
            0 | 0
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