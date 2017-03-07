Во время паводка особое внимание решено уделить бобрам

В распоряжение правительства о подготовке к безопасному прохождению половодья внесены специальные дополнения по поводу бобров. Отстреливать их не будут, а вот без плотин грызуны вполне себе могут остаться.

В распоряжение правительства о подготовке к безопасному прохождению половодья внесены специальные дополнения по поводу бобров. Отстреливать их не будут, а вот без плотин грызуны вполне себе могут остаться.

Подготовку к паводку обсудили на заседании областного правительства 7 марта. В Тверской области больше 750 рек протяженностью более 10 километров. В зоне вероятного подтопления ежегодно оказываются 9 населенных пунктов: Андреаполь, Белый, Жарковский, Западная Двина, Максатиха, Нелидово, Осташков, Пено, Торопец. В целом это 315 частных жилых домов с населением 700 человек, из которых 118 детей.

На заседании присутствовал глава Андреапольского района Николай Баранник. Он рассказал, что снега Западной Двине, Нелидово и Андреаполе куда больше, чем в Твери, и паводок неизбежен, поэтому работа по его предупреждению в районах уже началась. Глава района назвал главные болевые точки при половодье – это засоренные мусором трубопереезды и бобры. Если водопропускные системы в районах чистят, то с бобрами куда сложнее.

Николай Баранниик вспомнил, как три года назад размыло бобровую плотину, и поток воды смыл дорогу, из-за чего погиб человек:

- Он ехал на мотоцикле ночью, не увидел, что дорогу размыло и поехал, да и состояние у него не очень нормальное было.

Николай Баранник справедливо заметил, что паводок проще предупредить, чем потом бороться с его последствиями:

- Мы каждый день производим замеры воды в водоёмах и ежедневно видим, насколько вода поднимается. Поэтому все меры, вплоть до переселения граждан из районов подтопления, мы примем. Все главы понимают, лучше провести профилактику. Чем потом бороться с последствиями.

Игорь Руденя предложил организовать на уровне сельских поселений круглосуточное дежурство в наиболее уязвимых местах. А также внести дополнения в распоряжение правительства – выявить плотины совместно с представителями охотопользования, МЧС и населения, определить вероятную опасность и принять меры по разбору плотин.

- Это не регулирование численности, отстреливая бобров, - отдельно отметил губернатор, чтобы его не поняли превратно.

- Так они за ночь плотины построят, - послышалось из зала.

- Что, производительность труда больше, чем у нас? - прокомментировал Игорь Руденя.

Губернатор заявил, что работа по предупреждению внештатных ситуаций должна вестись в оперативном взаимодействии с территориальными подразделениями МЧС, правоохранительных органов, руководителями муниципалитетов. Необходимо активнее взаимодействовать с федеральными структурами, в частности, организацией «Канал имени Москвы» – считает губернатор. Особое внимание уделят состоянию гидротехнических сооружений, которых на территории области 96.