Сотрудники ООО "Тверь Водоканал" приступили к устранению повреждения водопровода на Волоколамском проспекте. На время производства работ будет временно ограничено дорожное движение на повороте с ул. Коминтерна на Волоколамский проспект в сторону центра.

Сотрудники ООО "Тверь Водоканал" приступили к устранению повреждения водопровода на Волоколамском проспекте. На время производства работ будет временно ограничено дорожное движение на повороте с ул. Коминтерна на Волоколамский проспект в сторону центра.

- Мы предполагаем, что течь возникла на трубе диаметром 300 мм. Однако характер повреждения и объем предстоящих ремонтных работ станет понятен только после вскрытия грунта. Необходимость срочного проведения ремонта связана с прохождением магистрального водопровода непосредственно под проезжей частью, во избежание образование наледи. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничением дорожного движения, - пояснила и.о. директора по производству ООО «Тверь Водоканал» Светлана Ермолаева.

Временная схема организации дорожного движения в районе Волоколамского проспекта, 47 согласована с ОГИБДД УМВД России по Тверской области. Водителям следует заранее продумывать маршрут движения в объезд места производства работ.

До окончания ремонта водопровода холодное водоснабжение будет временно ограничено по следующим адресам: Волоколамский пр-т, 25 корп.1 и 27 корп.1, 43. Во дворе указанных домов установлена автоцистерна с питьевой водой. Работы планируется завершить до конца сегодняшнего дня.