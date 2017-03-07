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Сотрудники ООО "Тверь Водоканал" приступили к устранению повреждения водопровода на Волоколамском проспекте

07 Марта 2017 15:36
Автор: TIA

Сотрудники ООО "Тверь Водоканал" приступили к устранению повреждения водопровода на Волоколамском проспекте. На время производства работ будет временно ограничено дорожное движение на повороте с ул. Коминтерна на Волоколамский проспект в сторону центра.

- Мы предполагаем, что течь возникла на  трубе диаметром 300 мм. Однако  характер повреждения и объем предстоящих ремонтных работ станет понятен только после вскрытия грунта. Необходимость срочного проведения ремонта связана с прохождением магистрального водопровода непосредственно под проезжей частью, во избежание образование наледи. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничением дорожного движения, - пояснила и.о. директора по производству ООО «Тверь Водоканал» Светлана Ермолаева.

Временная схема организации дорожного движения в районе Волоколамского проспекта, 47 согласована с ОГИБДД УМВД России по Тверской области. Водителям следует заранее продумывать маршрут движения в объезд места производства работ.

До окончания ремонта водопровода холодное водоснабжение будет временно ограничено  по следующим адресам: Волоколамский пр-т, 25 корп.1 и 27 корп.1, 43. Во дворе указанных домов установлена автоцистерна с питьевой водой. Работы планируется завершить до конца сегодняшнего дня.

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Метки: тверьводоканал повреждения водопровода на Волоколамском проспекте
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Комментарии (4)

  • abeltv 
    Что-то часто на Волоколамке начало рвать трубы, то в ноябре 2016 года, то теперь - закономерность?!
    07.03.2017 15:49
    0 | 2

    • tversk 
      Это проделки Kudimova, он в этом районе тусуется
      07.03.2017 16:44
      0 | 2

  • bae99 
    Не успеют...
    07.03.2017 16:02
    1 | 2

  • Old_man 
    А почему Первомайка без холодной воды? Кто знает? Это подарок на 8-е Марта?
    07.03.2017 17:59
    0 | 0
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