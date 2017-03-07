В Твери женщин поздравляют с 8 марта на большом городском экране

В Твери завершён приём видеороликов с поздравлениями женщинам в честь 8 марта. Из поздравлений смонтирован видеоролик, который с 18.00 7 марта будет транслироваться на городском экране на улице Трехсвятской.

В Твери завершён приём видеороликов с поздравлениями женщинам в честь 8 марта. Из поздравлений смонтирован видеоролик, который с 18.00 7 марта будет транслироваться на городском экране на улице Трехсвятской.

Записать видеообращение и подарить его представительницам прекрасного пола могли все желающие. Съёмочная группа работала 5 и 7 марта на улице Трёхсвятской. Кроме того, готовые видеопоздравления принимались по электронной почте.

Смонтированный ролик длится около 10 минут. Его трансляция на большом экране на улице Трёхсвятской начнётся 7 марта в 18 часов и закончится утром 9 марта. Кроме того, ролик размещён на сайте администрации Твери (www.tver.ru) в разделе «Городской дневник», сообщает Управление информации администрации города Твери