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8 Марта - Международный женский день. А как вы относитесь к этому празднику?

8 Марта - Международный женский день. А как вы относитесь к этому празднику? - ТИА
07 Марта 2017 14:50
Автор: TIA

Исторически Международный женский день появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию. 8 марта 1908 года в Нью-Йорке больше 15 000 женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня, равных c мужчинами условий оплаты труда и избирательного права.

В России с женских демонстраций 8 марта 1917 года началась Февральская революция, и с 1921 году на Второй Коммунистической женской конференции было предложено праздновать в память об этом Международный женский день, после чего его начали отмечать в социалистических странах. В СССР с 1965 женский день стал нерабочим. Постепенно он утратил феминистскую окраску, и превратился в день весны и красоты. 

С 1975 года и ООН в связи с Международным годом женщин начала проводить Международный женский день 8 марта. Современные феминистки в этот день проводят мероприятия, посвящённые гендерному равноправию, подчеркивая необходимость борьбы с домашним насилием в отношении женщин, занижением заработной платы, изнасилованиями, навязыванием традиционных ценностей. 

В России существует позиция, согласно которой празднование 8 Марта навязано большевиками, а в современной российской системе ценностей нужен православный праздник. В качестве альтернативы предлагается отмечать женский день в День жён-мироносиц.

 
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Метки: 8 марта в твери восьмое марта международный женский день опрос на тиа
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Комментарии (1)

  • Pulya 
    Для меня именно день весны и красоты. И если праздник в народе прижился, не стоит менять дату и тем более подстраиваться под православные или др.праздники.
    07.03.2017 15:29
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