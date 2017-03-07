8 Марта - Международный женский день. А как вы относитесь к этому празднику?

Исторически Международный женский день появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию. 8 марта 1908 года в Нью-Йорке больше 15 000 женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня, равных c мужчинами условий оплаты труда и избирательного права.

Исторически Международный женский день появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию. 8 марта 1908 года в Нью-Йорке больше 15 000 женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня, равных c мужчинами условий оплаты труда и избирательного права.

В России с женских демонстраций 8 марта 1917 года началась Февральская революция, и с 1921 году на Второй Коммунистической женской конференции было предложено праздновать в память об этом Международный женский день, после чего его начали отмечать в социалистических странах. В СССР с 1965 женский день стал нерабочим. Постепенно он утратил феминистскую окраску, и превратился в день весны и красоты.

С 1975 года и ООН в связи с Международным годом женщин начала проводить Международный женский день 8 марта. Современные феминистки в этот день проводят мероприятия, посвящённые гендерному равноправию, подчеркивая необходимость борьбы с домашним насилием в отношении женщин, занижением заработной платы, изнасилованиями, навязыванием традиционных ценностей.

В России существует позиция, согласно которой празднование 8 Марта навязано большевиками, а в современной российской системе ценностей нужен православный праздник. В качестве альтернативы предлагается отмечать женский день в День жён-мироносиц.