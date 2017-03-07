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В Тверской области пожарные спасли мужчину

07 Марта 2017 14:40
Автор: TIA

7 марта в Вышнем Волочке Тверской области, в двухкомнатной квартире произошел пожар. На пульт диспетчера МЧС сообщение о пожаре поступило в 6.56, в 7.03 пожарные обнаружили на полу в прихожей этой квартиры 60-летнего мужчину.

С признаками отравления угарным газом мужчина доставлен в Вышневолоцкую ЦРБ. В 7.07 пожар локализован, в 7.18 полностью потушен. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка туалета и кладовки на площади 8 кв.м.  По предварительной версии, в пожаре виноват сам пострадавший, который курил в квартире.

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Метки: пожарные мчс отравился угарным газом туалет
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