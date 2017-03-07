В Тверской области пожарные спасли мужчину

7 марта в Вышнем Волочке Тверской области, в двухкомнатной квартире произошел пожар. На пульт диспетчера МЧС сообщение о пожаре поступило в 6.56, в 7.03 пожарные обнаружили на полу в прихожей этой квартиры 60-летнего мужчину.

7 марта в Вышнем Волочке Тверской области, в двухкомнатной квартире произошел пожар. На пульт диспетчера МЧС сообщение о пожаре поступило в 6.56, в 7.03 пожарные обнаружили на полу в прихожей этой квартиры 60-летнего мужчину.

С признаками отравления угарным газом мужчина доставлен в Вышневолоцкую ЦРБ. В 7.07 пожар локализован, в 7.18 полностью потушен. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка туалета и кладовки на площади 8 кв.м. По предварительной версии, в пожаре виноват сам пострадавший, который курил в квартире.