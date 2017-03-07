tvernews.ru
07 марта Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Новую детскую областную больницу начнут строить в Заволжье в 2018 году

Новую детскую областную больницу начнут строить в Заволжье в 2018 году - ТИА
07 Марта 2017 14:42
Автор: TIA

Новое здание ДОКБ появится рядом с областной клинической больницей и перинатальным центром на Петербургском шоссе. Об этом рассказал Игорь Руденя на заседании правительства Тверской области 7 марта.

Предполагается, что новая больница будет построена на месте заброшенного недостроя. Для финансирования строительства Тверская область вступит в федеральную программу 2018-2021 годов.

Что касается использования сгоревшего корпуса, то после восстановления, вероятнее всего, в нём будет размещено медицинское учреждение, вполне возможно, частное. А пока что здание законсервируют.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: строительство докб овая детская больница в твери сгоревшая детская больница игорь руденя
Смотрите также:
Комментарии (9)

  • Житель подземелья 
    Мммм.... Запахло баблом, похоже федеральным. Один вопрос: а что делать с новыми корпусами существующей больницы? Не проще построить новый корпус где-нибудь рядом с ними? Или сделаем полностью новую, туда все это дело переселим, а текущие здания используем по другому назначению?
    07.03.2017 14:57
    0 | 1

  • Uylo_Yobannen 
    Пролетарий будет доволен:
    Прикрепленные изображения:
    07.03.2017 15:01
    1 | 1

  • bae99 
    Ну блин "молодцы", и вся область с детишками будет переться через весь город по "ЗапАдному" мосту к черту на рога?
Действительно не ту страну назвали Гондурасом...

ДБЛ...


П.С. Восстановят как памятник за счет бюджета и отдадут в частые руки... Профит.
    07.03.2017 15:06
    1 | 1

    • Paul_Moriarty 
      Ну, положим, не вся. Только северная и восточные части. Остальным-то как раз с М-10 заезжать нормально без захода в город.
      07.03.2017 15:08
      0 | 2

      • bae99 
        А без колесные?
Достаточно часто вижу ребятишек, которые по утрам едут на "втором" троллике до "Московской площади"...
        07.03.2017 15:10
        1 | 1

        • Paul_Moriarty 
          Как и раньше, на маршрутке или автобусе. Не такой у нас и большой город, чтобы была принципиальная разница ехать от вокзала до центра или на Горбатку. Ну минут 30-40 лишних. Прямой же транспорт есть.

Или на липиздричке до Дорошихи, а там 10 минут пешком.
          07.03.2017 15:19
          1 | 1

  • Djunior 
    Из центра города в ..пу мира. А подумали о том, как скорые туда добираться будут (особенно в часы пик, когда стоит Заволжье)? Только не говорите, что на скорость скорой это не влияет.

А что со старым зданием? Там будет восстановление? Что будет с этим зданием до момента постройки нового?
    07.03.2017 15:09
    1 | 2

    • Uylo_Yobannen 
      Тогда, наверное, и взрослую ОКБ нужно в центр города перенести? Ну, чтобы добираться проще было.
      07.03.2017 15:17
      0 | 4

  • Бертран 
    Лечебные учреждения, тем более детские мы стараемся строить поближе к боровому лесу, ибо воздух там сам по себе является целебным. Здоровый воздух, ядрёный. В центре же будут другие учреждения, не критичные к загазованности и шуму. 
Лучшее- детям!
    07.03.2017 15:31
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Радуга в марте

2017-03-04 21:12
163

Народ штурмует Торговый городской банк: пенсионеров увозит скорая, а предпринимателям выдают по пять тысяч мелочью

2017-03-02 14:25
101

В Твери водитель BMW X5 сбил девушку с молодым человеком

2017-03-02 20:27
88

В Ольгинском монастыре произошел страшный пожар, монахини просят помощи

2017-03-06 10:33
74

Ущерб от пожара в Тверской детской областной больнице составил более 337 млн.рублей

2017-02-28 16:39
58

"Обмен опытом": коммунист Максим Жирков уходит в Единую Россию, а единоросс Сергей Делаков - в КПРФ

2017-03-02 22:51
54

Разборки на кольце в «Южном»

2017-03-01 14:58
49

Игорь Руденя принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами субъектов страны

2017-02-28 19:34
48

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100