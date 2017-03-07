Новую детскую областную больницу начнут строить в Заволжье в 2018 году

Новое здание ДОКБ появится рядом с областной клинической больницей и перинатальным центром на Петербургском шоссе. Об этом рассказал Игорь Руденя на заседании правительства Тверской области 7 марта.
Предполагается, что новая больница будет построена на месте заброшенного недостроя. Для финансирования строительства Тверская область вступит в федеральную программу 2018-2021 годов.
Что касается использования сгоревшего корпуса, то после восстановления, вероятнее всего, в нём будет размещено медицинское учреждение, вполне возможно, частное. А пока что здание законсервируют.
Комментарии (9)
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Бертран
07.03.2017 15:31
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