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7 марта МУП «ЖЭК» продолжает работы по устранения дефектов дорожного полотна улиц Твери литым асфальтобетоном

7 марта МУП «ЖЭК» продолжает работы по устранения дефектов дорожного полотна улиц Твери литым асфальтобетоном - ТИА
07 Марта 2017 14:24
Автор: TIA

Фоторепортаж

Всего 7 марта планируется уложить 93 квадратных метра асфальта на таких объектах, как проспект Ленина, Бурашевское шоссе и мост на улице Красина. Заливать участки улично-дорожной сети планируется в вечерние и ночные часы – для того, чтобы не затруднять проезд автомобилей.

С начала марта МУП «ЖЭК» уже отремонтировано при помощи литого асфальтобетона 676,5 квадратных метра дорожного полотна. Ремонт проходил на таких магистралях города, как улицы Маршала Конева, Спартака и Дарвина, проспекты Чайковского, Октябрьский, Тверской Ленина, 50 лет Октября, Бурашевское шоссе, а также на мостах в створе Смоленского переулка (через Лазурь), улицы Софьи Перовской (у обелиска Победы), Тверского проспекта (Новый мост) и улицы Красина.

План производства аварийно-ямочного ремонта корректируется ежедневно с учётом результата мониторинга городских дорог, который проводит департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации, предписаний ГИБДД и обращений жителей Твери.

В первую очередь работы производятся там, где повреждения несут наибольший риск возникновения аварийных ситуаций. Напомним, что сообщить о дефектах дорожного полотна можно в интернет-приёмную администрации Твери или по телефонам диспетчерской службы МУП «ЖЭК»: 44-02-42 и 8-904-000-23-47.

Аварийно-ямочный ремонт с применением литого асфальтобетона – это временная мера, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения. С наступлением благоприят-ных погодных условий на дорогах городах будут осуществляться полноценные ремонтные работы, сообщает Управление информации администрации города Твери

 

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Метки: ремонт дорог тверь муп «жэк» литой асфальтобетон
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Комментарии (1)

  • Ognennaja_Feja 
    Ямищи на съезде с Нового моста в сторону центра живее всех живых. Бульвар Ногина бомбили. Улица Ерофеева разгромлена.
    07.03.2017 15:05
    0 | 0
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