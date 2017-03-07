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В Твери временно перекрывается проезд по участку Волоколамского проспекта

07 Марта 2017 13:58
Автор: TIA

7 марта, ориентировочно с 14:00, в связи с выполнением ООО «Тверь Водоканал» аварийных работ по устранению повреждения на линии холодного водоснабжения перекрывается выезд на Волоколамский проспект со стороны улицы Коминтерна.

Движение будет временно прекращено на участке Волоколамского проезда у дома №47, при выезде с улицы Коминтерна. Перекрытие вводится ориентировочно с 14 часов 7 марта до окончания выполнения работ. Планируется, что ремонт будет завершен до конца суток 7 марта.

В связи с перекрытием будут временно изменены схемы движения маршрутов общественного транспорта. Троллейбус №2 вместо конечной остановки «Ж/д вокзал» будет ходить до конечной остановки «ул. Можайского». Автобус №1 будет следовать от Волоколамского проспекта до ж/д вокзала, далее по проспекту Чайковского через площадь Капошвара и проспект Победы на Волоколамский проспект (у театра кукол) и далее по маршруту.

Автобусы №№30 и 36 будут производить объезд закрытого участка по проспекту Победы и Волоколамскому проспекту (при движении в сторону «Южного»). Аналогичным образом изменятся схемы движения проходящих по данному участку автобусов малой вместимости («маршрутных такси»), сообщает Управление информации администрации города Твери

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Метки: ремонтные работы водоканал тверь перекроют движение
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