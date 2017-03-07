В Твери 8 марта женщины покупают цветы чаще, чем мужчины

Несмотря на то, что март в Тверской области – это, как правило, зимний месяц. Ежегодно, накануне Международного женского дня, Тверь цветет. И никакой экономический кризис не влияет в этот день на покупательскую способность населения.

Несмотря на то, что март в Тверской области – это, как правило, зимний месяц. Ежегодно, накануне Международного женского дня, Тверь цветет. И никакой экономический кризис не влияет в этот день на покупательскую способность населения.

В центре Твери, примерно, через каждые 100 метров, стоят ларечки с цветами – традиционно продают тюльпаны и мимозы. Цены разные: можно купить большие тюльпаны, но по 100 рублей, можно маленькие, но по 50. Мимозы за веточку от 50 до 350 рублей, все зависит от размеров и пушистости веточки.

В уличных ларьках корреспондент ТИА не нашла тюльпанов и мимоз дешевле 50 рублей, а вот в крупных сетевых магазинах маленькие, но вполне симпатичные тюльпаны можно купить и по 30 с копеечками рублей.

На вопросы к покупателям, кому они берут цветы, мужчины отвечали, что берут женам, дочкам; женщины – мамам, коллегам. Были и те мужчины, которые отказывались отвечать и не желали фотографироваться с букетами. Ну что ж, видимо, любовницы тоже не останутся без цветов.

Продавцы цветов рассказали ТИА, что нынче мужчины «жмутся» покупать цветы.

- Ругаются с нами, что мы дорого цветы продаем, будто это мы, продавцы, здесь цены устанавливаем. А ведь мы тоже люди подневольные, не от лучшей жизни на холоде цветочками торгуем, - рассказала ТИА женщина, торгующая цветами. – Сначала полчаса нас проклинают, а потом возьмут цветок за 50 рублей. Букеты женам берут крайне редко, как правило, много цветов покупают организации коллегам.

Другой продавец отметил, что женщины нынче сами себе нередко покупают цветы и не считают зазорным признаваться в этом.

- Так и говорят, от мужиков не дождешься, проще самой себя побаловать, рассказал ТИА продавец-мужчина. Вот и балуют, покупают себе букетики и радуются весне.

Один из мужчин на улице подтвердил тенденцию, о которой рассказали ТИА продавцы цветов.

- Купил букет, потратил штуку, а он даже неделю не отстоит. И что, через несколько дней выкинул в помойку, вот тебе и нет подарка. Лучше что-нибудь полезное в хозяйстве купить. По-моему, я прав, - заявил представитель сильной половины человечества.

И, тем не менее, цветы разбирают сегодня как горячие пирожки.

- Особенно хорошо брали с утра, видимо, затаривались перед работой, продолжают делиться с корреспондентом ТИА продавцы цветов. – Сегодня за утро взяли больше, чем вчера за весь день.

Цветы в Твери будут продаваться сегодня весь день, часов до 19-20.00, в зависимости от того, как активно будут покупать. И завтра, 8 марта, с раннего утра продавцы цветов вновь займут свои позиции.