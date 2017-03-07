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В Твери 8 марта женщины покупают цветы чаще, чем мужчины

В Твери 8 марта женщины покупают цветы чаще, чем мужчины - ТИА
07 Марта 2017 13:36
Автор: TIA

Фоторепортаж

Несмотря на то, что март в Тверской области – это, как правило, зимний месяц. Ежегодно, накануне Международного женского дня, Тверь цветет. И никакой экономический кризис не влияет в этот день на покупательскую способность населения.

В центре Твери, примерно, через каждые 100 метров, стоят ларечки с цветами – традиционно продают тюльпаны и мимозы. Цены разные: можно купить большие тюльпаны, но по 100 рублей, можно маленькие, но по 50. Мимозы за веточку от 50 до 350 рублей, все зависит от размеров и пушистости веточки.

В уличных ларьках корреспондент ТИА не нашла тюльпанов и мимоз дешевле 50 рублей, а вот в крупных сетевых магазинах маленькие, но вполне симпатичные тюльпаны можно купить и по 30 с копеечками рублей.

На вопросы к покупателям, кому они берут цветы, мужчины отвечали, что берут женам, дочкам; женщины – мамам, коллегам. Были и те мужчины, которые отказывались отвечать и не желали фотографироваться с букетами. Ну что ж, видимо, любовницы тоже не останутся без цветов.
Продавцы цветов рассказали ТИА, что нынче мужчины «жмутся» покупать цветы.

- Ругаются с нами, что мы дорого цветы продаем, будто это мы, продавцы, здесь цены устанавливаем. А ведь мы тоже люди подневольные, не от лучшей жизни на холоде цветочками торгуем, - рассказала ТИА женщина, торгующая цветами. – Сначала полчаса нас проклинают, а потом возьмут цветок за 50 рублей. Букеты женам берут крайне редко, как правило, много цветов покупают организации коллегам.

Другой продавец отметил, что женщины нынче сами себе нередко покупают цветы и не считают зазорным признаваться в этом.
- Так и говорят, от мужиков не дождешься, проще самой себя побаловать, рассказал ТИА продавец-мужчина. Вот и балуют, покупают себе букетики и радуются весне.

Один из мужчин на улице подтвердил тенденцию, о которой рассказали ТИА продавцы цветов.
- Купил букет, потратил штуку, а он даже неделю не отстоит. И что, через несколько дней выкинул в помойку, вот тебе и нет подарка. Лучше что-нибудь полезное в хозяйстве купить. По-моему, я прав, - заявил представитель сильной половины человечества.

И, тем не менее, цветы разбирают сегодня как горячие пирожки.
- Особенно хорошо брали с утра, видимо, затаривались перед работой, продолжают делиться с корреспондентом ТИА продавцы цветов. – Сегодня за утро взяли больше, чем вчера за весь день.

Цветы в Твери будут продаваться сегодня весь день, часов до 19-20.00, в зависимости от того, как активно будут покупать. И завтра, 8 марта, с раннего утра продавцы цветов вновь займут свои позиции.

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Метки: цветы тюльпаны мимозы 8 марта в твери
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Комментарии (6)

  • Добрая Мышь 
    как раз от работодателей фиг дождешься, жмутся все, кризис. а вот родные мужчины всегда мимозу тащат. Сама в основном в сад-школу покупаю как благодарность за работу учителей-нянечек. поздравлять подруг не вижу смысла - выглядит нелепо  - женщины поздравляют друг друга с тем, что они женщины). в этот раз даже в горзеленстрой не ездила - сделали флорокомпозиции
    07.03.2017 14:00
    0 | 1

    • Вдова 
      И ни кто с трех работ не преподнес букетик с мимозами?
А в горзеленстрое самой купить и не на что.
      07.03.2017 14:04
      1 | 4

      • Добрая Мышь 
        зачем? мне уже мужчины мои весь дом мимозой заполнили)
        07.03.2017 14:26
        0 | 0

        • мОЧАлОВ 
          Заранее покупают в горзеленстрое, 
дома упаковывают в целофан и 
продают перед праздником?
          07.03.2017 14:39
          1 | 1

  • Whois 
    Кризис еще как влияет на покупательский спрос!
Вернее не на спрос, а на востребованный ассортимент.
Забыл когда мимозы покупал, а тут пришлось...
    07.03.2017 14:14
    0 | 0

  • wallhack 
    некоторые женщины себе покупают цветы чтобы запостить потом фотки в вк или ок, типа вот какая я счастливая и мне подарили цветы
    07.03.2017 15:10
    0 | 0
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