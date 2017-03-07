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УФСБ расследовало уголовное дело в отношении директора тверского ООО «ЕРКЦ»

УФСБ расследовало уголовное дело в отношении директора тверского ООО «ЕРКЦ» - ТИА
07 Марта 2017 10:55
Автор: TIA

6 марта 2017 года первым заместителем прокурора Тверской области утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Твери, 1982 года рождения по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

Как сообщает прокуратура Тверской области, в декабре 2014 года директор ООО «ЕРКЦ», используя свои полномочия,в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, заключил дополнительные соглашения к трудовым договорам с 8 сотрудниками ООО «ЕРКЦ» о расторжении последних с выплатой каждому компенсации в размере пяти среднемесячных заработков, не предусмотренной локальным нормативным актом.

В результате умышленных противоправных действий директора обществу и муниципальному образованию «Город Тверь» причинен существенный материальный ущерб в размере более двух миллионов рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Твери. Расследованием дела занималось  Управление ФСБ России по Тверской области.

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Метки: злоупотребление полномочиями уфсб уголовное дело
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Комментарии (11)

  • merlion 
    Это получается, в ЕРКЦ у этих средний заработок 50 000 руб? (2 000 000 / 8*5).    Или надо как-то по-другому считать?
    07.03.2017 11:48
    0 | 0

    • Stoev 
      Компенсация, если не трудоустроились в течении трех месяцев, выплачивается за три месяца по КЗОТу. 
Выплачено за пять. 50/5 , "нищие" бывшие 8-м работников ЕРКЦ!
      07.03.2017 12:00
      0 | 5

    • vo-vam 
      Сложно сказать, что считает прокуратура ущербом (разница между положенным и выплаченным или всё выплаченное или ещё что) но в зарпалатных деньгах ещё отчисления всякие социальные, ещё подоходный налог, поэтому все значительно меньше, чем просто деление на количество голов
      07.03.2017 12:23
      0 | 2

      • MEHT 
        Главное это порядок в стране и расчетах
        07.03.2017 12:42
        0 | 2

    • hockey 
      Наивный! Почему средний? Ты думаешь там уборщиц и водителей с 5 окладами уволили?
      07.03.2017 14:43
      0 | 0

  • tigronis 
    Фамилия директора? кто-нибудь знает?
    07.03.2017 12:04
    0 | 2

    • Belkin 
      Фамилия настолько известная, что ее не знать подозрительно для вас
      07.03.2017 12:06
      0 | 4

    • hockey 
      Разве их всех упомнишь? Они меняются чаще чем главный тренер сборной России по футболу. Вроде бы Артем Егошин был в то время. По возрасту похоже.
      07.03.2017 14:52
      0 | 0

  • DenBlldenn 
    Самое страшное злодеяние? А в остальном значит всё Ок?
    07.03.2017 12:34
    0 | 1

  • Scoro 
    Уволены по соглашению сторон ,трудовой закон позволяет. Новость стара , уже суды прошли в прошлом году в отношении этих сотрудников , эти сотрудники дополнительно взыскали  за издержки на адвокатов с администрации. Видимо и директор взыщит за  уголовное преследование и моральный ущерб. А вообще по слухам дело сфабриковано  , директор отказался идти на сделку с бывшим главой администации, тот ему и подоср@л.
    07.03.2017 13:22
    0 | 0

  • ДеД 
    Мелочь... Объявить общественное порицание!
    07.03.2017 13:40
    0 | 0
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