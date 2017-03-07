УФСБ расследовало уголовное дело в отношении директора тверского ООО «ЕРКЦ»

6 марта 2017 года первым заместителем прокурора Тверской области утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Твери, 1982 года рождения по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

6 марта 2017 года первым заместителем прокурора Тверской области утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Твери, 1982 года рождения по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

Как сообщает прокуратура Тверской области, в декабре 2014 года директор ООО «ЕРКЦ», используя свои полномочия,в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, заключил дополнительные соглашения к трудовым договорам с 8 сотрудниками ООО «ЕРКЦ» о расторжении последних с выплатой каждому компенсации в размере пяти среднемесячных заработков, не предусмотренной локальным нормативным актом.

В результате умышленных противоправных действий директора обществу и муниципальному образованию «Город Тверь» причинен существенный материальный ущерб в размере более двух миллионов рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Твери. Расследованием дела занималось Управление ФСБ России по Тверской области.