УФСБ расследовало уголовное дело в отношении директора тверского ООО «ЕРКЦ»

6 марта 2017 года первым заместителем прокурора Тверской области утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Твери, 1982 года рождения по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».
Как сообщает прокуратура Тверской области, в декабре 2014 года директор ООО «ЕРКЦ», используя свои полномочия,в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, заключил дополнительные соглашения к трудовым договорам с 8 сотрудниками ООО «ЕРКЦ» о расторжении последних с выплатой каждому компенсации в размере пяти среднемесячных заработков, не предусмотренной локальным нормативным актом.
В результате умышленных противоправных действий директора обществу и муниципальному образованию «Город Тверь» причинен существенный материальный ущерб в размере более двух миллионов рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Твери. Расследованием дела занималось Управление ФСБ России по Тверской области.
Комментарии (11)
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ДеД
07.03.2017 13:40
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