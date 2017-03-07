Будущие специалисты Белорусской атомной станции прошли обучение на Калининской АЭС

На Калининской АЭС завершили прохождение преддипломной практики студенты Белорусского национального технического университета (БНТУ, г. Минск). Согласно договоренности каждые полгода до 2020 года белорусские студенты отправляются на действующие российские АЭС для прохождения практики и наработки материалов для своих дипломных работ.

На Калининской АЭС завершили преддипломную практику студенты Белорусского национального технического университета (БНТУ, г. Минск). Каждые полгода до 2020 года студенты из Белоруссии отправляются на действующие российские атомные электростанции, чтобы пройти практику и наработать материал для своих дипломных работ.

«Мы здесь для того, чтобы увидеть атомную станцию своими глазами, а не только на чертежах. Через несколько лет в Белоруссии должен быть построен первый энергоблок, и ребята должны пойти туда на работу. Некоторые из студентов нашей группы уже побывала на Нововоронежской, Ростовской и Смоленской АЭС», - сказал старший преподаватель кафедры «Тепловые и электрические станции» БНТУ Дмитрий Зеленин.

Пятикурсники побывали в основных производственных цехах, встречались с персоналом АЭС, на базе учебно-тренировочного подразделения КАЭС прошли занятия в технических классах и на полномасштабном тренажере.

Свое будущее выпускники видят вполне конкретно: двухблочная Белорусская атомная станция сооружается в Островецком районе Гродненской области. Трудоустроиться на АЭС смогут только лучшие. Поэтому практиканты по максимуму впитывают все знания, которыми делятся инструкторы УТП Калининской АЭС и персонал атомной станции, как рассказывает Управление информации и общественных связей Калининской АЭС.

«Для меня важно получить опыт как практический, так и теоретический, – рассказал Дмитрий Крюков, студент энергетического факультета БНТУ. – Скоро у нас будет распределение. На группу пришло 17 заявок, это значит, что 17 молодых специалистов смогут попасть на Белорусскую АЭС. Мы очень рады, что у нас есть возможность посетить действующие атомные станции».

На Калининской АЭС преддипломная практика для выпускников ведущих энергетических вузов России, а теперь и для будущих атомщиков зарубежных АЭС, проводится не один десяток лет. Учебно-тренировочное подразделение Калининской АЭС имеет хороший опыт в подготовке кадров для АЭС. Высококвалифицированный инструкторско-преподавательский состав, технические классы, полномасштабные тренажеры – аналоги блочных пунктов управления действующих энергоблоков – все это гарантирует подготовку специалистов для атомных станций на самом высоком уровне.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.