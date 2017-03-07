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Предпринимателям предлагают обсудить защищённость бизнеса от административного давления на открытом форуме

07 Марта 2017 09:39
Автор: TIA

Прокуратура Тверской области совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей Антоном Стамплевским проведут 23 марта открытый форум «Проблемы регламентации предпринимательской деятельности в Тверской области».

В форуме примет участие прокурор области Вячеслав Росинский, бизнес-омбудсмен,  представители общественности и бизнес-сообщества, правительства, Законодательного собрания, Министерств и контрольно-надзорных органов Тверской области.

Участники обсудят вопросы обеспечения правовых условий для развития бизнеса и повышения уровня его защищенности от административного давления. На официальном сайте бизнес-омбудсмена по адресу tver@ombudsmanbiz.ru открыта электронная регистрация для участия в форуме предпринимателей или владельцев бизнеса и формируется перечень интересующих предпринимателей вопросов.

На открытом форуме свои вопросы можно будет задать всем участникам мероприятия.

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Метки: прокуратура тверской области форум для предпринимателей. защита бизнеса в твери антон стамплевский
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Комментарии (4)

  • ckfdf_nhele 
    Фарту, масти, АУЕ.
    07.03.2017 10:39
    0 | 3

    • Унук аль Хай 
      Л.Х.В.С. жизнь ворам)
      07.03.2017 14:43
      0 | 0

  • леха мамонтов 
    кому они втирают
    07.03.2017 11:43
    0 | 1

  • vo-vam 
    Обсудить. Дальше можно и не читать
    07.03.2017 12:47
    0 | 0
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