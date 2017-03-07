Предпринимателям предлагают обсудить защищённость бизнеса от административного давления на открытом форуме

Прокуратура Тверской области совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей Антоном Стамплевским проведут 23 марта открытый форум «Проблемы регламентации предпринимательской деятельности в Тверской области».
В форуме примет участие прокурор области Вячеслав Росинский, бизнес-омбудсмен, представители общественности и бизнес-сообщества, правительства, Законодательного собрания, Министерств и контрольно-надзорных органов Тверской области.
Участники обсудят вопросы обеспечения правовых условий для развития бизнеса и повышения уровня его защищенности от административного давления. На официальном сайте бизнес-омбудсмена по адресу tver@ombudsmanbiz.ru открыта электронная регистрация для участия в форуме предпринимателей или владельцев бизнеса и формируется перечень интересующих предпринимателей вопросов.
На открытом форуме свои вопросы можно будет задать всем участникам мероприятия.
Комментарии (4)
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vo-vam
07.03.2017 12:47
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