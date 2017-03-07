В Твери двое мужчин отравились угарным газом

Ночью 7 марта в Твери произошел пожар в доме № 37 по ул. Паши Савельевой. Там загорелась 4-комнатная квартира на 1 этаже. Причиной ЧП стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического оборудования. Как сообщили ТИА в пресс-службе УМЧС по Тверской области, в квартире на тот момент находились мужчины 1968 и 1960 г.р. Оба госпитализированы с признаками отравления угарным газом.
Комментарии (3)
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uabumoderoff
07.03.2017 13:42
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