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В Твери двое мужчин отравились угарным газом

07 Марта 2017 09:35
Автор: TIA

Ночью 7 марта в Твери произошел пожар в доме № 37 по ул. Паши Савельевой. Там загорелась 4-комнатная квартира на 1 этаже. Причиной ЧП стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического оборудования. Как сообщили ТИА в пресс-службе УМЧС по Тверской области, в квартире на тот момент находились мужчины 1968 и 1960 г.р. Оба госпитализированы с признаками отравления угарным газом.

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Метки: отравление угарным газом отравились угарным газом пожар в твери
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Комментарии (3)

  • pessimist 
    "угарным газом"? Обычно им травятся при неправильной эксплуатации печей. В данном случае правильно писать "продуктами горения". Либо у мчс-ников, либо у тиа-нцев в школе были проблемы по химии.
    07.03.2017 11:42
    0 | 1

    • Унук аль Хай 
      мчс-ники и тиа-нцы - новые разновидности населения нашей несчастной области)
      07.03.2017 14:43
      0 | 0

  • uabumoderoff 
    Не топят в квартирах.Вот и греются от нагревателей.А деньги за отопление берут ..уки!
    07.03.2017 13:42
    0 | 0
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