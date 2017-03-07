В Тверской области под колесами автомобилей оказались 8-летний мальчик и 84-летняя женщина

6 марта в Тверской области произошли 4 крупные аварии, в которых 1 человек погиб, 3 получили травмы. В 10.18 в Твери на Московском шоссе, в районе д.22 трезвый 38-летний водитель автомобиля «Мерседес» с полуприцепом «KRONE SD» перестраивался и не пропустил ВАЗ-2121, который ехал в попутном направлении/

6 марта в Тверской области произошли 4 крупные аварии, в которых 1 человек погиб, 3 получили травмы. В 10.18 в Твери на Московском шоссе, в районе д.22 трезвый 38-летний водитель автомобиля «Мерседес» с полуприцепом «KRONE SD» перестраивался и не пропустил ВАЗ-2121, который ехал в попутном направлении. В ДТП пострадала 27-летняя водитель отечественной легковушки, ее на месте осмотрели врачи скорой помощи и отпустили.

Около 14.20 в Ржеве на ул. Большая Спасская 34-летний водитель автомобиля «Лексус» сбил 8-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Ребенок доставлен в больницу.

В 14.05 на 7 км а/м Городня-Редкино-Стариково Конаковского района 22-летний водитель ВАЗ-21099 превысил скорость, не справился с управлением, съехал обочину и врезался в автомобиль «Лада 212140», который ехал по встречке. В ДТП пострадала 45-летняя пассажирка автомобиля «Лада», женщину госпитализировали.

В 19.20 в Спировском районе на 10 км дороги Выдропужск - Спирово 47-летний водитель автомобиля «Шевроле Кобальт» сбил 84-летнюю женщину, которая по неизвестной причине находилась на дороге. Женщина скончалась на месте аварии. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области