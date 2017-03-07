tvernews.ru
07 марта Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области под колесами автомобилей оказались 8-летний мальчик и 84-летняя женщина

В Тверской области под колесами автомобилей оказались 8-летний мальчик и 84-летняя женщина - ТИА
07 Марта 2017 09:29
Автор: TIA

Фоторепортаж

6 марта в Тверской области произошли 4 крупные  аварии, в которых 1 человек погиб, 3 получили травмы. В 10.18 в Твери на Московском шоссе, в районе д.22  трезвый 38-летний водитель автомобиля «Мерседес» с полуприцепом «KRONE SD» перестраивался и не пропустил ВАЗ-2121, который ехал в попутном направлении. В ДТП пострадала 27-летняя водитель отечественной легковушки, ее на месте осмотрели врачи скорой помощи и отпустили.

Около 14.20 в Ржеве на ул. Большая Спасская 34-летний водитель автомобиля «Лексус» сбил 8-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Ребенок доставлен в больницу.

В 14.05 на 7 км а/м Городня-Редкино-Стариково Конаковского района 22-летний водитель ВАЗ-21099 превысил скорость, не справился с управлением, съехал  обочину и врезался в автомобиль «Лада 212140», который ехал по встречке. В ДТП пострадала 45-летняя пассажирка автомобиля «Лада», женщину госпитализировали.

В 19.20 в Спировском районе на 10 км дороги Выдропужск - Спирово 47-летний водитель автомобиля «Шевроле Кобальт» сбил 84-летнюю женщину, которая по неизвестной причине находилась на дороге. Женщина скончалась на месте аварии. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дтп авария сбили ребенка сбили 84-летнюю женщину
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • pessimist 
    "по неизвестной причине находилась на дороге" - шедевр
    07.03.2017 11:48
    1 | 2

    • ЯэтоЯ 
      Интересная цитата.... как Вы думаете это текст из недр пресслужбы или авторство ТИА????????
А если серьезно, то анализируя происшествия возникает вопрос: ЧТО С ЛЮДЬМИ ПРОИСХОДИТ???? там не рассчитал габаритов с прицепом ... тут ребенок носится где попала, здесь обормот в NFS играет.... с Бабушкой вообще СЛУЧАЙ!!!!!
      07.03.2017 13:08
      1 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Радуга в марте

2017-03-04 21:12
163

Народ штурмует Торговый городской банк: пенсионеров увозит скорая, а предпринимателям выдают по пять тысяч мелочью

2017-03-02 14:25
101

В Твери водитель BMW X5 сбил девушку с молодым человеком

2017-03-02 20:27
88

В Ольгинском монастыре произошел страшный пожар, монахини просят помощи

2017-03-06 10:33
74

Ущерб от пожара в Тверской детской областной больнице составил более 337 млн.рублей

2017-02-28 16:39
58

"Обмен опытом": коммунист Максим Жирков уходит в Единую Россию, а единоросс Сергей Делаков - в КПРФ

2017-03-02 22:51
54

Разборки на кольце в «Южном»

2017-03-01 14:58
49

Игорь Руденя принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами субъектов страны

2017-02-28 19:34
48

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100