Дорожные службы расчищают улицы Твери в круглосуточном режиме

6 марта на уборке города задействовано 38 единиц техники МУП «ЖЭК» , в том числе 20 комбинированных дорожных машин, 9 тракторных щёток, 4 «Чистика». Основной упор делается на расчистку магистральных и второстепенных дорог от снега и обработку проезжей части противогололёдными материалами.

6 марта на уборке города задействовано 38 единиц техники МУП «ЖЭК» , в том числе 20 комбинированных дорожных машин, 9 тракторных щёток, 4 «Чистика». Основной упор делается на расчистку магистральных и второстепенных дорог от снега и обработку проезжей части противогололёдными материалами. 7 марта в уборке города от снега планируется задействовать 25 спецмашин.

Уборка снега во дворах и на придомовых территориях лежит в сфере ответственности управляющих компаний. Именно они должны очищать проезды к домам, выезды из дворов и организовывать вывоз собранного снега на полигоны. Недобросовестная работа в данном направлении грозит управляющим компаниям привлечением к административной ответственности и наложением крупных штрафов.