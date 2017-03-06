В Твери инспекторы ГИБДД выстроили автомобили в виде мартовской "восьмёрки"

Сотрудники ГИБДД днём вышли на улицы Твери, где останавливали автоледи и вручали им тюльпаны с поздравлениями в преддверии весеннего праздника. Девушки были приятно удивлены, в ответ награждали инспекторов "Цветочного патруля" улыбками.
А вечером машины ДПС выстроились в виде "восьмёрки", что и запечатлели с помощью квадрокоптера. Получилось красиво, потому что работали проблесковые маяки, словно праздничная иллюминация.
Комментарии (5)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Jailbreak
Прикрепленные изображения:
06.03.2017 22:24
0
|
0