В Твери инспекторы ГИБДД выстроили автомобили в виде мартовской "восьмёрки"

Сотрудники ГИБДД днём вышли на улицы Твери, где останавливали автоледи и вручали им тюльпаны с поздравлениями в преддверии весеннего праздника. Девушки были приятно удивлены, в ответ награждали инспекторов "Цветочного патруля" улыбками.

Сотрудники ГИБДД днём вышли на улицы Твери, где останавливали автоледи и вручали им тюльпаны с поздравлениями в преддверии весеннего праздника. Девушки были приятно удивлены, в ответ награждали инспекторов "Цветочного патруля" улыбками.

А вечером машины ДПС выстроились в виде "восьмёрки", что и запечатлели с помощью квадрокоптера. Получилось красиво, потому что работали проблесковые маяки, словно праздничная иллюминация.

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