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В Твери инспекторы ГИБДД выстроили автомобили в виде мартовской "восьмёрки"

06 Марта 2017 20:36
Автор: TIA

Видео

Сотрудники ГИБДД днём вышли на улицы Твери, где останавливали автоледи и вручали им тюльпаны с поздравлениями в преддверии весеннего праздника. Девушки были приятно удивлены, в ответ награждали инспекторов "Цветочного патруля" улыбками.

А вечером машины ДПС выстроились в виде "восьмёрки", что и запечатлели с помощью квадрокоптера. Получилось красиво, потому что работали проблесковые маяки, словно праздничная иллюминация.

ВИДЕО

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Метки: флешмоб акция угибдд по тверской области поздравление с 8 марта цветочный патруль
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Комментарии (5)

  • umorist 
       Вве это хорошо, но надо "найти" время и на регулирование дорожного движения при неисправности светофора! ( Фадеева-Волоколамский -- наезд на пешехода).
    06.03.2017 21:01
    0 | 4

  • pessimist 
    "останавливали автоледи" - жаль, что это горячо любимое агентством словообразование не склоняется. Не очень понятно кто же кого останавливал. И Очень хочется в родительном падеже множественного числа употребить. Ну а "восьмерка" - вообще шедевр воспаленного мозга дпс-ников. Завтра с утра выйду во двор и на снегу тоже желтую восьмерку нарисую.
    06.03.2017 21:37
    0 | 1

    • bae99 
      Это вам не снежинка о восьми лучах..
      06.03.2017 21:41
      0 | 0

    • romich 
      Рисуй в центре города - больше народа  оценит
      06.03.2017 22:05
      0 | 0

  • Jailbreak 
    А вот и фотоотчет
    Прикрепленные изображения:
    06.03.2017 22:24
    0 | 0
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