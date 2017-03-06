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ГИБДД предупреждает о неблагоприятных погодных условиях

06 Марта 2017 20:20
Автор: TIA

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Тверской области увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. В течение суток 6 и 7 марта в отдельных районах Тверской области ожидается сильный снег. Местами гололед.

Учитывая складывающиеся погодные условия, Государственная инспекция безопасности дорожного движения Тверской области обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы. Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

В свою очередь, пешеходам не следует забывать о собственной безопасности, переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах, используя световозвращающие элементы на одежде в темное время суток.

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Метки: угибдд по тверской области погодные условия погода в твери
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