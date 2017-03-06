В Тверской области мужчина погиб, ремонтируя кормораздатчик

6 марта 2017 года в региональный следственный отдел СК России поступило сообщение о том, что в сельскохозяйственном производственном кооперативе Бежецкого района погиб 48-летний работник. По предварительным данным, мужчина ремонтировал кормораздатчик, в результате срабатывания установки его зажало в механизме. Пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работают следователи СКР. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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