В ботаническом саду открылась выставка витражной живописи

Ботанический сад ТвГУ и художественная мастерская «Креатюр» приглашают на выставку «Сияние цветочных витражей», которая открылась в марте в гостиной Сада. Здесь представлены работы Дрожжиных Елены и Ольги, выполненные в технике витражной живописи.

Ботанический сад ТвГУ и художественная мастерская «Креатюр» приглашают на выставку «Сияние цветочных витражей», которая открылась в марте в гостиной Сада. Здесь представлены работы Дрожжиных Елены и Ольги, выполненные в технике витражной живописи.

Искусство витража возникло несколько столетий назад и «расцвело» в эпоху Европейского Средневековья. Новые материалы и технологии позволили современным художникам переосмыслить это искусство, сделать частью домашнего интерьера. Технология витражной живописи наполняет картины внутренним мерцающим светом. Эти картины, словно живые существа, формируют особое жизненное пространство, наполняя его солнечными лучами в любую погоду и время года.

Выставка работает ежедневно, без выходных с 10 до 18 00.