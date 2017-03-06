Накануне Международного женского дня ГК «Авто Премиум» и сотрудники УГИБДД по Тверской области провели конкурс «Автоледи-2017», ставший уже ежегодным. Девушки показали свои знания правил дорожного движения, навыки управления автомобилем, в том числе фигурное вождение.

Накануне Международного женского дня ГК «Авто Премиум» и сотрудники УГИБДД по Тверской области провели конкурс «Автоледи-2017», ставший уже ежегодным. Девушки показали свои знания правил дорожного движения, навыки управления автомобилем, в том числе фигурное вождение.

Все участницы имели различный водительский стаж и опыт. Им предстояло пройти четыре этапа конкурса. В теоретическом этапе нужно было показать все свои знания правил дорожного движения. После этого участниц ждал второй этап - «Фигурное вождение», который потребовал водительского профессионализма, так как их ожидало преодоление препятствий, таких как - змейка, в том числе задним ходом, въезд в гараж и остановка на STOP-линии. На третьем этапе девушки продемонстрировали свои знания основ оказания первой доврачебной помощи. На четвертом этапе участницы состязались в знаниях технического устройства автомобиля.

По итогам прохождения всех этапов абсолютным победителем конкурса «Автоледи-2017» стала Кристина Трактирова, участница тверского ретро-клуба.

Все автоледи получили дипломы и памятные призы.

Мероприятие прошло в дружеской атмосфере, что позволило всем участницам не только проверить свои умения в вождении и знания ПДД, но и по-настоящему насладиться первым весенним субботним днем в компании единомышленников. Активная поддержка участниц болельщиками, очаровательный ведущий с интерактивными конкурсами, фуршет и сюрпризы от организаторов и партнеров конкурса – все это сделало праздник по-настоящему интересным и душевным.

Группа Компаний «Авто Премиум» и Управление ГИБДД по Тверской области поздравляют всех Дам с наступающим 8 марта и желают весеннего настроения, яркий эмоций и удачи на дорогах!