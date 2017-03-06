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Победителем конкурса «Автоледи-2017» стала Кристина Трактирова

Победителем конкурса «Автоледи-2017» стала Кристина Трактирова - ТИА
06 Марта 2017 18:16
Автор: TIA

Фоторепортаж

Накануне Международного женского дня  ГК «Авто Премиум» и сотрудники УГИБДД по Тверской области провели конкурс «Автоледи-2017», ставший уже ежегодным. Девушки показали свои знания правил дорожного движения, навыки управления автомобилем, в том числе фигурное вождение.

Все участницы имели различный водительский стаж и опыт. Им предстояло пройти четыре этапа конкурса. В теоретическом этапе нужно было показать все свои знания правил дорожного движения. После этого участниц ждал второй этап - «Фигурное вождение», который потребовал  водительского профессионализма, так как их ожидало преодоление препятствий, таких как - змейка, в том числе задним ходом, въезд в гараж и остановка на STOP-линии. На третьем этапе девушки продемонстрировали свои знания основ оказания первой доврачебной помощи. На четвертом этапе участницы состязались в знаниях технического устройства автомобиля.

По итогам прохождения всех этапов абсолютным победителем конкурса «Автоледи-2017» стала Кристина Трактирова, участница тверского ретро-клуба.

Все автоледи получили дипломы и памятные призы.

 Мероприятие прошло в дружеской атмосфере, что позволило всем участницам не только проверить свои умения в вождении и знания ПДД, но и по-настоящему насладиться первым весенним субботним днем в компании единомышленников. Активная поддержка участниц болельщиками, очаровательный ведущий с интерактивными конкурсами, фуршет и сюрпризы от организаторов и партнеров конкурса – все это сделало праздник по-настоящему интересным и душевным.

Группа Компаний «Авто Премиум» и Управление ГИБДД по Тверской области поздравляют всех Дам с наступающим 8 марта и желают весеннего настроения, яркий эмоций и удачи на дорогах!

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Метки: автоледи автоледи-2017 конкурс автоледи угибдд по тверской области
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Комментарии (2)

  • romich 
    http://slivkimp3.com/mp3/202856-huj_zabej_instruktor/
    06.03.2017 18:30
    0 | 1

  • 100 % 
    Фигурное вожденме... - "в'езд в гараж" и...па-бааам - "остановка у стоп-линии"! Ай-да "водительницы", ай-да молодцы! Одно скажу - браво! Бра-во!!!
    06.03.2017 19:12
    0 | 0
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