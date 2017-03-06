Игорь Руденя лидирует среди новых губернаторов по числу упоминаний в федеральных СМИ

6 марта фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг активности недавно назначенных и избранных губернаторов в федеральных средствах массовой информации.

6 марта фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг активности недавно назначенных и избранных губернаторов в федеральных средствах массовой информации.

Авторы исследования отмечают, чтобы руководителям субъектов подтвердить «истории успеха» новой кадровой политики в глазах федеральных элит, предстоят существенные усилия, в том числе, продвижение конкретных инициатив и управленческих достижений по значимым для федеральных аудиторий темам. Как следствие, ожидается появление конкуренции в новом поколении губернаторов (как «технократов», так и выходцев из силовых структур) в борьбе за место в федеральных СМИ и попадание в условную «тройку» наиболее эффективных «назначенцев».

По числу упоминаний в федеральных СМИ губернатор Тверской области занимает 1-е место, а в расчете на 1 день работы – 2-е место. Вместе с ним наилучшие результаты показали Максим Решетников (Пермский край), Дмитрий Овсянников (Севастополь), Алексей Дюмин (Тульская область) и Антон Алиханов (Калининградская область).

Результаты рейтинга определены с учетом выступлений губернаторов в главной роли на ТВ, радио, в газетах, журналах и информационных агентствах. Из анализа исключена первая неделя с момента назначения, а также (для глав, прошедших прямые выборы) неделя до и неделя после голосования, поскольку большинство упоминаний в этот период носят технический характер.

- Игорь Руденя с момента назначения привнес федеральную повестку во все ключевые сферы, с которыми связано социально-экономическое развитие Тверской области, – комментирует результаты рейтинга Людмила Скаковская, профессор, исполняющая обязанности ректора Тверского государственного университета. – Среди наиболее значимых можно выделить темы дорожного строительства, развития сельского хозяйства и туризма. Связанные с ними частые упоминания в федеральных СМИ формируют позитивный образ Верхневолжья».