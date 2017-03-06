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Игорь Руденя лидирует среди новых губернаторов по числу упоминаний в федеральных СМИ

Игорь Руденя лидирует среди новых губернаторов по числу упоминаний в федеральных СМИ - ТИА
06 Марта 2017 17:52
Автор: TIA

6 марта фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг активности недавно назначенных и избранных губернаторов в федеральных средствах массовой информации. 

Авторы исследования отмечают, чтобы руководителям субъектов подтвердить «истории успеха» новой кадровой политики в глазах федеральных элит, предстоят существенные усилия, в том числе, продвижение конкретных инициатив и управленческих достижений по значимым для федеральных аудиторий темам. Как следствие, ожидается появление конкуренции в новом поколении губернаторов (как «технократов», так и выходцев из силовых структур) в борьбе за место в федеральных СМИ и попадание в условную «тройку» наиболее эффективных «назначенцев».

По числу упоминаний в федеральных СМИ губернатор Тверской области занимает 1-е место, а в расчете на 1 день работы – 2-е место. Вместе с ним наилучшие результаты показали Максим Решетников (Пермский край), Дмитрий Овсянников (Севастополь), Алексей Дюмин (Тульская область) и Антон Алиханов (Калининградская область).

Результаты рейтинга определены с учетом выступлений губернаторов в главной роли на ТВ, радио, в газетах, журналах и информационных агентствах. Из анализа исключена первая неделя с момента назначения, а также (для глав, прошедших прямые выборы) неделя до и неделя после голосования, поскольку большинство упоминаний в этот период носят технический характер.

- Игорь Руденя с момента назначения привнес федеральную повестку во все ключевые сферы, с которыми связано социально-экономическое развитие Тверской области, – комментирует результаты рейтинга Людмила Скаковская, профессор, исполняющая обязанности ректора Тверского государственного университета. – Среди наиболее значимых можно выделить темы дорожного строительства, развития сельского хозяйства и туризма. Связанные с ними частые упоминания в федеральных СМИ формируют позитивный образ Верхневолжья».

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Метки: игорь руденя правительство тверской области рейтинг губернаторов
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Комментарии (10)

  • Житель подземелья 
    Рейтинг растет, а уровень жизни жителей Тверской области - да кому он нужен, рейтинг важнее!!!!
    06.03.2017 18:06
    0 | 3

    • vaspupkov1 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
      06.03.2017 18:23
      0 | 0

  • protivvsex 
    еще пару пожаров, хорошее половодье и прилет метеорита - премьер начнет курить.
    06.03.2017 18:10
    0 | 4

    • aldan 
      Да здравствует  Руденя, лучший губернатор России и Тверской губернии. Отец нас родной. Ты же солнце народа тверского ясноликое. После Вашего прихода в нашу область, мы теперь живём и умираем с Вашим именем на устах. Спасибо господу(то биш Путину)за то, что Вы у нас есть.
      06.03.2017 18:26
      0 | 3

  • ninaubina 
    вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://eta.pe/parazitu
    06.03.2017 18:22
    0 | 0

  • abeltv 
    Да распиарили Руденю не на шутку - похоже губернаторство Тверской областью это его трамплин далече - если справится. Но тут самое главное не справится, а себя по ТВ показать....
    06.03.2017 18:35
    0 | 0

    • kudimov 
      Зря он выбрал в качестве трамплина ТО, далеко и высоко не улететь.
      06.03.2017 18:43
      0 | 0

  • Бертран 
    Человек пользуется заслуженным авторитетом- ведь область выходит из небытия, о нас заговорили в центре, нас ставят в пример другим регионам, к нам приезжают за опытом- радоваться нужно и благодарить мудрого руководителя, а вы, господа вставляете палки в колеса, питаясь плодами уважаемого человека. Стыдно и больно мне за народ тверского края.
Сталина бы вам!
    06.03.2017 18:47
    0 | 0

    • Dobry кrtek 
      Кого я не спрошу, все гутарят одно-жить стало хуже...И при этом плюются, матерятся и рожи кривят. Дебилы что ли?))) Или с рейтингом не ознакомлены под роспись...
      06.03.2017 19:07
      0 | 0

    • VoToN 
      Ага, за опытом феномена: "Как при лидерстве области почти во всех антирейтингах ЦФО получать лучшие оценки от рейтинговых агентств за управление"
      06.03.2017 19:08
      0 | 0
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