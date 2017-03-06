Подготовка площадки для строительства школы-детского сада в микрорайоне «Юность» Твери начнётся 20 марта

На участке в микрорайоне «Юность» в Твери, где будет построена школа-детский сад на 560 ученических и 80 дошкольных мест, проведено межевание, решён вопрос о подключении объекта к инженерным сетям. Тему обсудили 6 марта на оперативном совещании с членами правительства региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

На участке в микрорайоне «Юность» в Твери, где будет построена школа-детский сад на 560 ученических и 80 дошкольных мест, проведено межевание, решён вопрос о подключении объекта к инженерным сетям. Тему обсудили 6 марта на оперативном совещании с членами правительства региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Геологические исследования на площадке планируется завершить 10 марта. 20 марта начнется подготовка территории к производству строительно-монтажных работ. Согласно графику, сдать новую школу-детский сад в эксплуатацию должны в декабре.

Это позволит Тверской области обеспечить эффективное участие в федеральной программе по строительству школ в рамках решения задачи по ликвидации второй смены к 2025 году.

- Мы строим две школы: на 560 и 1200 мест. Работы на этих объектах будут идти параллельно. При этом срок сдачи школы на 560 мест — это текущий год, школы на 1200 мест — 2018-ый, — сказаал губернатор Игорь Руденя.

На строительство школы на 560 мест регион получит 275,9 млн рублей из федерального бюджета. Первый транш будет перечислен уже в июне. Софинансирование из областного бюджета составит 349,1 млн рублей.

Игорь Руденя поручил Министру финансов Тверской области Ирине Севериной разработать схему финансирования работ, чтобы строительство велось строго по графику.

Новое учреждение будет располагаться рядом со школой №50. Инфраструктура, в том числе, стадион, у двух образовательных организаций будет общая.

Современный типовой проект школы-детского сада предусматривает отдельные зоны для детского сада, начальных и старших классов, наличие спортивного и актового залов, медицинских кабинетов, столовой, библиотеки, кабинетов для дополнительных занятий. Здание оборудуют для комфортного доступа учеников с инвалидностью, сообщает правительство Тверской области