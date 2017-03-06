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Тверские параспортсмены завоевали 4 медали первенства России в толкании ядра

06 Марта 2017 17:30
Автор: TIA

Спортсмены из Верхневолжья привезли несколько наград с Кубка и первенства России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования, прошедшие в Новочебоксарске, собрали около 350 участников из 39 регионов страны.

Представители тверской спортивно-адаптивной школы завоевали четыре медали в толкании ядра. Антон Федулов, выполнив норматив кандидата в мастера спорта, взял серебро соревнований в классе F-53. Третье место в этой категории занял Павел Русляков. Юлия Хайрулина поднялась на вторую ступень пьедестала почёта в классе F-57, Артём Лунин — обладатель бронзы в классе F-34, сообщает  правительство Тверской области

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Метки: Тверские параспортсмены первенство России в толкании ядра
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Комментарии (1)

  • ninaubina 
    вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://eta.pe/parazitu
    06.03.2017 18:23
    0 | 0
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