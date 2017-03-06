Тверские параспортсмены завоевали 4 медали первенства России в толкании ядра

Спортсмены из Верхневолжья привезли несколько наград с Кубка и первенства России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования, прошедшие в Новочебоксарске, собрали около 350 участников из 39 регионов страны.

Спортсмены из Верхневолжья привезли несколько наград с Кубка и первенства России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования, прошедшие в Новочебоксарске, собрали около 350 участников из 39 регионов страны.

Представители тверской спортивно-адаптивной школы завоевали четыре медали в толкании ядра. Антон Федулов, выполнив норматив кандидата в мастера спорта, взял серебро соревнований в классе F-53. Третье место в этой категории занял Павел Русляков. Юлия Хайрулина поднялась на вторую ступень пьедестала почёта в классе F-57, Артём Лунин — обладатель бронзы в классе F-34, сообщает правительство Тверской области