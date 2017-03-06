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Полицейские вернули Нило-Столобенской пустыни украденные ранее иконы

Полицейские вернули Нило-Столобенской пустыни украденные ранее иконы - ТИА
06 Марта 2017 17:07
Автор: TIA

Фоторепортаж

В Твери торжественно передали две старинные иконы с изображением Преподобного Нила Столобенского, которые ранее украли из святой обители Нилова Пустынь в Осташковском районе Тверской области.

- Нилова Пустынь - святая обитель, где будут по своему праву находиться эти иконы. Я уверен, что они станут не только местом паломничества верующих из Тверской области, но и из других регионов. И задача полиции – всегда быть на страже закона, справедливости, защиты культурных и исторических ценностей нашей страны от преступных посягательств, - сказал и.о. Управления организации борьбы с преступлениями против собственности Главного управления уголовного розыска МВД России полковник полиции Михаил Ситохин.

- Сегодня исключительно приятный день. Душа и сердце радуются, потому что трудами ГУУР МВД России и нашего УМВД удалось установить лицо, которое посягнуло на святые иконы, хранившиеся в историческом монастыре и возвратить их» - сказал начальник регионального УМВД Владимир Андреев.

В марте 2016 года в полицию обратился благочинный иеромонах Нило-Столобенской пустыни и сообщил, что из монастыря украли две иконы.

Настоятель монастыря пояснил, что в вечером неизвестный свободно из подсобного помещения при выставочной комнате похитило Икону «Преподобный Нил Столобенский на фоне обители» XVIII века и Икону «Преподобный Нил Столобенский» конец XVIII - начало XIX века.

Как сообщает пресс-служба МВД России, был установлен и задержан житель Москвы, 1955 года рождения, причастный к совершению этого преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ.

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Метки: нило-столобенская пустынь украли иконы старинные иконы украденные иконы
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Комментарии (1)

  • ninaubina 
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    06.03.2017 18:22
    0 | 0
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