Банк УРАЛСИБ предлагает новые сезонные вклады «Формула роста» и «уДачный»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ввел в действие новые сезонные вклады для физических лиц «Формула роста» и «уДачный». Вклад «Формула роста» размещается в рублях на срок 360 дней. Срок вклада разделен на четыре равных процентных периода по 90 дней.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ввел в действие новые сезонные вклады для физических лиц «Формула роста» и «уДачный».

Вклад «Формула роста» размещается в рублях на срок 360 дней. Срок вклада разделен на четыре равных процентных периода по 90 дней. Для каждого процентного периода устанавливается отдельная процентная ставка 6%-7%-9%-10% годовых, которая увеличивается после каждого периода. Минимальная сумма вклада 50 тысяч рублей и без ограничений. По истечении каждого процентного периода предусмотрена возможность досрочного закрытия вклада с сохранением выплаченных процентов.

Вклад «уДачный» открывается в рублях на срок 181 день по фиксированной ставке 8% годовых, не предусматривает внесения дополнительных взносов и расходных операций.

- Мы предлагаем нашим клиентам два новых вклада «Формула роста» и «уДачный», - комментирует Ирина Баранова, руководитель департамента розничных продуктов Банка УРАЛСИБ. – Мы уверены, что вклад «Формула роста» будет востребован у клиентов, желающих получить повышенную доходность с возможностью досрочного закрытия с сохранением выплаченных процентов за полные процентные периоды, а «уДачный» будет интересен вкладчикам для среднесрочного размещения средств.

Открыть вклады «Формула роста» и «уДачный» можно в любом офисе Банка, достаточно иметь при себе только паспорт, или в системе «УРАЛСИБ.Интерне т-банк». Подробную информацию можно получить в офисах Банка УРАЛСИБ, по телефону 8 800 200-55-20 (звонки по России бесплатные) или на сайте www.uralsib.ru в разделе «Частным лицам» – «Срочные вклады».

Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.

ул. Володарского, 22, Тверь, Тверская обл.

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 февраля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 276 точек продаж, 1 509 банкоматов, 525 платежных терминалов и 22 981 POS-терминал.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров , которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

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