Дом СУ-155 на Хромова будет сдан в июне 2017 года

6 марта на оперативном совещании губернатора Игоря Рудени с членами правительства Тверской области обсудили строительство семи домов Су-155 в Твери. График работ на двух объектах по улицам Хромова и Оснабрюкская не соблюдался, однако сейчас, по словам генерального директора ООО «ДСК-5» Юрия Кондратьева, отставание ликвидируется. А в целом, оно не отразится на сроках сдачи объектов, как сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

6 марта на оперативном совещании губернатора Игоря Рудени с членами правительства Тверской области обсудили строительство семи домов Су-155 в Твери. График работ на двух объектах по улицам Хромова и Оснабрюкская не соблюдался, однако сейчас, по словам генерального директора ООО «ДСК-5» Юрия Кондратьева, отставание ликвидируется. А в целом, оно не отразится на сроках сдачи объектов, как сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Так, в доме №29 на улице Хромова в начале апреля начнутся работы по обустройству наружной канализационной сети. Сейчас идет подготовка к установке лифтового оборудования. Ввод корпуса по графику запланирован на август этого года, но подрядчик готов ускорить темпы и сдать объект в июне.

На строительстве монолитного блока на Оснабрюкской, 29 было зафиксировано отставание в установке сантехнического оборудования и отделке. С 10 марта здесь начнутся сантехнические работы, в апреле – отделочные. Сдача корпуса предусмотрена в конце текущего года.

Как доложил генеральный директор ООО «Стройгрупп» Дмитрий Трошкин, работы на всех объектах СУ-155, которые завершает компания, ведутся в рамках графика.

Кроме СУ-155, на оперативном совещании поднимался вопрос строительства котельной в Мамулино-3. Проектная документация находится в разработке. Губернатор напомнил о необходимости в короткие сроки решить вопрос с согласованиями, чтобы в августе котельная была готова к работе. Контролировать все этапы работ на котельной - от закупки обордования до сдачи Ростехнадзору - поручено министру Тверской области по обеспечению контрольных функций Виктору Шафоросту.