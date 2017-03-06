В Тверской области стали меньше болеть туберкулёзом

Заболеваемость туберкулёзом в 2016 году снизилась на 9% по сравнению с 2015-м. Смертность от инфекции за последние три года сократилась вдвое.

Заболеваемость туберкулёзом в 2016 году снизилась на 9% по сравнению с 2015-м. Смертность от инфекции за последние три года сократилась вдвое.

В работу противотуберкулёзной службы Тверской области внедрены ускоренные методы лабораторной диагностики, что позволяет медикам быстро определять стадию заболевания и подбирать наиболее эффективное лечение, как сообщают в пресс-службе правительства Тверской области. В Тверском областном противотуберкулёзном диспансере и его подразделениях функционируют педиатрическое, подростковое, хирургическое торакальное отделения, клинико-диагностическая лаборатория, несколько фтизиотерапевтических отделений и стационары общей вместимостью 610 мест. Учреждения обеспечены современной медицинской техникой и необходимым количеством лекарственных препаратов. В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания медицинской помощи в Тверской области медикаменты выдаются пациентам бесплатно.

Основная мера профилактики туберкулёза у детей — это вакцинация. Её проводят в первые 3-7 дней жизни ребенка, далее — в семь лет. В возрасте от восьми до 17 лет ежегодно делают диаскинтест — пробу на наличие туберкулёзной инфекции. Начиная с 15 лет, необходимо каждые два года проходить профилактические осмотры и флюорографические обследования.

Обследования проводятся на базе областного противотуберкулёзного диспансера по адресу: Тверь, ул. Ткача, д. 1А (тел.: (4822) 44-44-08) и в других государственных медицинских учреждениях.

В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулёзом, который проходит 24 марта, в Тверской области объявлен месячник привлечения к обследованию на туберкулёз граждан, которые не проходили диагностику более двух лет.