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Камеры засняли, как BMW Х5 сбил парня и девушку на пешеходном переходе в Твери

Камеры засняли, как BMW Х5 сбил парня и девушку на пешеходном переходе в Твери - ТИА
06 Марта 2017 15:16
Автор: TIA

Видео

Управление ГИБДД по Тверской области обнародовало видео с камер на Речном вокзале, которые зафиксировали момент ДТП.

Напомним, 2 марта около 17.50 в Твери в районе д. 1/28А по Комсомольскому проспекту 18-летний водитель «BMW Х5» сбил 19-летнего молодого человека и 18-летнюю девушку, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодые люди получили тяжелые травмы, с которыми были госпитализированы.

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Комментарии (17)

  • Rocker1986 
    Ублюдок...ещё и по газам на пешеходном переходе...
    06.03.2017 15:41
    0 | 11

    • ninaubina 
      вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://eta.pe/parazitu
      06.03.2017 18:23
      0 | 0

    • vaspupkov1 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
      06.03.2017 18:23
      0 | 0

  • ЯэтоЯ 
    Что то не увидел я момент где  и как сбили......
    06.03.2017 15:50
    6 | 5

    • Leo-L 
      На дальнем плане, как кегли((
Еще удивляюсь, как не сбили тетю, бегущую с зонтом на ближнем переходе. Не надо никогда бегать!
      06.03.2017 15:58
      0 | 9

      • ЯэтоЯ 
        ВСЕ. Спасибо. Разглядел. как раз Никитина/Комсомольский
        06.03.2017 16:25
        0 | 3

  • Whois 
    ГИБДД видимо заинтересовано дело довести до конца.
Похоже давят потихоньку на них.
А что опубликовано, то не вырубишь топором.
    06.03.2017 15:53
    1 | 6

    • Добрая Мышь 
      не показатель... насколько ярким дело про придурка, на склизкова беременную и девочку сбившего. ну и что? давно кстати про него слышно.
      06.03.2017 16:10
      0 | 3

      • Whois 
        Это вы об этом?
"Артём Ефремов признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев и лишения права управления транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев. Гражданский иск, заявленный потерпевшей  возмещении морального вреда на сумму 1,5 миллиона рублей, удовлетворён в полном объёме."
Какие вам еще новости о нем нужны?
        06.03.2017 16:23
        0 | 2

        • Добрая Мышь 
          так на деле и обжалование было, и денег не выплатил. старые у вас новости
          06.03.2017 16:41
          0 | 5

    • Унук аль Хай 
      Whois, твоя наивность восхищает)
      06.03.2017 16:11
      0 | 4

      • Whois 
        В жизни не все так просто, как вы себе представляете.
Даже если поместят в центральные СМИ данный факт, то не факт что дело ускорится.
Но шанс появляется.
        06.03.2017 16:19
        0 | 2

    • Naum 
      Наши законы просто чудесны, чтобы избегать наказания. Сколько на ТИА было подобных новостей и разве кому - либо из ездюков вынесли суровое наказание ? Я не помню. Максимум условку малолетка получит, можете ставки делать.
      06.03.2017 18:20
      0 | 1

  • Small19 
    здесь получше видео (соседний ресурс опережает)  https://www.youtube.com/watch?v=c5EHuk035L4
    06.03.2017 16:59
    0 | 2

    • SuperSemen69 
      Вопрос не про опережение. Видео с разных ракурсов.
      06.03.2017 17:02
      0 | 1

  • Moon_Orchid 
    Пристрелила бы его на месте.
    06.03.2017 17:42
    1 | 2

  • abeltv 
    "Шашечник" на BMW полный урод!!! Таких надо не сажать, а только расстреливать, как в Китае на центральной площади и показывать по телевидению - чтобы другим неповадно было!!!
    06.03.2017 18:23
    0 | 0
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