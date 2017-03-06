Камеры засняли, как BMW Х5 сбил парня и девушку на пешеходном переходе в Твери

Управление ГИБДД по Тверской области обнародовало видео с камер на Речном вокзале, которые зафиксировали момент ДТП.

Управление ГИБДД по Тверской области обнародовало видео с камер на Речном вокзале, которые зафиксировали момент ДТП.

Напомним, 2 марта около 17.50 в Твери в районе д. 1/28А по Комсомольскому проспекту 18-летний водитель «BMW Х5» сбил 19-летнего молодого человека и 18-летнюю девушку, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодые люди получили тяжелые травмы, с которыми были госпитализированы.