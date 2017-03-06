Тверская область признана благополучной по таким болезням как ящур, сибирская язва, лептоспироз, блютанг, бруцеллез

С 23 февраля по 3 марта в Тверской области зарегистрирован 1 случай заболевания бешенства у дикого животного. С начала 2017 года – 16 случаев. Чтобы спасти от этой болезни домашних и сельскохозяйственных животных, проводится вакцинация

С 23 февраля по 3 марта в Тверской области зарегистрирован 1 случай заболевания бешенства у дикого животного. С начала 2017 года – 16 случаев. Чтобы спасти от этой болезни домашних и сельскохозяйственных животных, проводится вакцинация. В тверском регионе стабилизировалась ситуация с африканской чумой свиней.

Для профилактики распространения вируса АЧС проводится отбор проб кабанов добытых при проведении мероприятий по снижению численности и миграционной активности диких кабанов. Осуществляется контроль за перемещением продукции и животноводческих грузов.

На 3 марта 2017 года Тверская область признана благополучной по особо опасным болезням животных таким как: ящур, сибирская язва животных, лептоспироз, блютанг, бруцеллез, классическая чума свиней, оспа овец и коз, нодулярный дерматит. Сообщает государственная инспекция по ветеринарии