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Тверская область признана благополучной по таким болезням как ящур, сибирская язва, лептоспироз, блютанг, бруцеллез

06 Марта 2017 15:04
Автор: TIA

С 23 февраля по 3 марта в Тверской области зарегистрирован 1 случай заболевания бешенства у дикого животного. С начала 2017 года – 16 случаев. Чтобы спасти от этой болезни домашних и сельскохозяйственных животных, проводится вакцинация. В тверском регионе стабилизировалась ситуация с африканской чумой свиней.

Для профилактики распространения вируса АЧС проводится отбор проб кабанов добытых при проведении мероприятий по снижению численности и миграционной активности диких кабанов. Осуществляется контроль за перемещением продукции и животноводческих грузов.

На 3 марта 2017 года Тверская область  признана благополучной по особо опасным болезням животных таким как: ящур, сибирская язва животных, лептоспироз, блютанг, бруцеллез, классическая чума свиней, оспа овец и коз, нодулярный дерматит. Сообщает государственная инспекция по ветеринарии

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Метки: ящур сибирская язва животных лептоспироз блютанг бруцеллёз бешенство
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Комментарии (6)

  • ЯэтоЯ 
    Тьфу-Тьфу-Тьфу......К лету бы не сглазить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    06.03.2017 16:41
    0 | 1

    • ninaubina 
      вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://eta.pe/parazitu
      06.03.2017 18:23
      0 | 0

    • vaspupkov1 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
      06.03.2017 18:23
      0 | 0

  • Sedmoy 
    Ну что,  благополучные условия для обитания ящура в ТО создали. Осталась малость: создать аналогичные условия для людей. :)
    06.03.2017 16:59
    0 | 2

  • Whois 
    Еще добавить бубонную чуму и пляску Святого Витта.
    06.03.2017 18:00
    0 | 0

  • Buzzer 
    А как с триппером дела в области обстоят?
    06.03.2017 18:26
    0 | 0
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