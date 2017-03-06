В женской колонии Тверской области побывали ревизоры

2 марта исправительную колонию № 5 УФСИН России по Тверской области с плановой проверкой посетили заместитель прокурора Тверской области Дмитрий Коданёв, Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова и общественные помощники уполномоченного по Вышнему Волочку и Вышневолоцкому району Елена Кузнецова и Евгений Корниевский.

2 марта исправительную колонию № 5 УФСИН России по Тверской области с плановой проверкой посетили заместитель прокурора Тверской области Дмитрий Коданёв, Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова и общественные помощники уполномоченного по Вышнему Волочку и Вышневолоцкому району Елена Кузнецова и Евгений Корниевский.

Проверялось соблюдение прав и законных интересов осуждённых в местах лишения свободы. В сопровождении помощника начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС Ирины Воронцовой и начальника ИК-5 Анны Смирновой проверяющие обошли территории жилой и производственной зон, побывали в отрядах, в том числе в отряде со строгими условиями отбывания наказания. В столовой попробовали пищу, приготовленную для осужденных.

Во время обхода региональный омбудсмен и заместитель прокурора области беседовали с осужденными женщинами. В завершении визита был проведен личный прием, на котором осужденные получили разъяснения по интересующим вопросам.