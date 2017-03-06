Бизнесмен наворовал у сельского кооператива земли на 27 миллионов рублей

По версии предварительного следствия, 36-летний житель Твери – заместитель директора Общества с ограниченной ответственностью – с декабря 2014 года по апрель 2015 года организовал незаконные земляные работы по снятию и перемещению плодородного слоя почвы, чтобы добыть песчано-грунтовую смесь, и продать её.

По версии предварительного следствия, 36-летний житель Твери – заместитель директора Общества с ограниченной ответственностью – с декабря 2014 года по апрель 2015 года организовал незаконные земляные работы по снятию и перемещению плодородного слоя почвы, чтобы добыть песчано-грунтовую смесь, и продать её.

Незаконные работы велись на землях сельскохозяйственного назначения СПК «Лихославльский» вблизи деревни Крючково Вескинского сельского поселения. При этом, как сообщает областная прокуратура, не соблюдались правила охраны окружающей среды.

В результате был уничтожен плодородный слой почвы площадью около 28 628 м2. Тяжкие последствия выразились в ухудшении качества окружающей среды и ее компонентов, устранение которых требует длительного времени (не менее 3-5 лет при условии рекультивации земель, при самовосстановлении – несколько десятков лет) и больших финансовых затрат в размере более 27 млн. рублей.

Прокуратурой Лихославльского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, за совершение преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, если это повлекло тяжкие последствия).

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в Лихославльский районный суд для рассмотрения по существу.