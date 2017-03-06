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Бизнесмен наворовал у сельского кооператива земли на 27 миллионов рублей

06 Марта 2017 12:33
Автор: TIA

По версии предварительного следствия, 36-летний житель Твери – заместитель директора Общества с ограниченной ответственностью – с декабря 2014 года по апрель 2015 года организовал незаконные земляные работы по снятию и перемещению плодородного слоя почвы, чтобы добыть песчано-грунтовую смесь, и продать её.

Незаконные работы велись на землях сельскохозяйственного назначения СПК «Лихославльский» вблизи деревни Крючково Вескинского сельского поселения. При этом, как сообщает областная прокуратура, не соблюдались правила охраны окружающей среды.

В результате был уничтожен плодородный слой почвы площадью около 28 628 м2. Тяжкие последствия выразились в ухудшении качества окружающей среды и ее компонентов, устранение которых требует длительного времени (не менее 3-5 лет при условии рекультивации земель, при самовосстановлении – несколько десятков лет) и больших финансовых затрат в размере более 27 млн. рублей.

Прокуратурой Лихославльского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, за совершение преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, если это повлекло тяжкие последствия).

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в Лихославльский районный суд для рассмотрения по существу. 

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Метки: прокуратура наворовал земли снятие плодородного слоя почвы
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Комментарии (3)

  • pessimist 
    Вдоль строящейся М11 такие факты отнюдь не редкость. Но муниципальные власти, правоохранительные и надзорные органы в большинстве случаев предпочитают не связываться со строителями объекта федерального уровня.
    06.03.2017 12:46
    0 | 3

  • Net. 
    Если избрали домашний арест-отделается лёгким испугом. Загадили всё вокруг- поизуродовали леса своими массовыми вырубками, свалками и т.д.-ушлые деляги! Кучка жадных высерков набивает себе карманы, а нормальным людям в лес без слёз не войти! Упыри! Надо наказать жёстко показательно со всеми подельниками! Достали уроды.
    06.03.2017 13:14
    0 | 1

  • Жанна (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/117891578739017/) 
    вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://eta.pe/parazitu
    06.03.2017 13:47
    0 | 0
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