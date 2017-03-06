В Тверской области за торговлю алкоголем без лицензии предприниматель заплатил штраф, а сотрудница полиции получила выговор

Прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в магазине «Весна» города Кувшиново.

Прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в магазине «Весна» города Кувшиново.

Выяснилось, что с 31 декабря прошлого года по 17 января в магазине в розницу продавали алкоголь, не имея лицензии.

В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения – лицензии».

Арбитражный суд Тверской области привлек предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа в размере 4 000 рублей с конфискацией изъятой алкогольной продукцией.

Так же сообщает ведомство, в целях активизации деятельности на данном направлении в адрес начальника МО МВД России «Торжокский» внесено представление об устранении нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого инспектор направления по исполнению административного законодательства Кувшиновского отделения полиции привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора.