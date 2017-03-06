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В Тверской области за торговлю алкоголем без лицензии предприниматель заплатил штраф, а сотрудница полиции получила выговор

06 Марта 2017 12:21
Автор: TIA

Прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в магазине «Весна» города Кувшиново.

Выяснилось, что с 31 декабря прошлого года по 17 января в магазине в розницу продавали алкоголь, не имея лицензии.

В связи с этим прокуратура возбудила  дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения – лицензии».

Арбитражный суд Тверской области привлек предпринимателя  к административной ответственности в виде штрафа в размере 4 000 рублей с конфискацией изъятой алкогольной продукцией.

Так же сообщает ведомство, в целях активизации деятельности на данном направлении в адрес начальника МО МВД России «Торжокский» внесено представление об устранении нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого инспектор направления по исполнению административного законодательства Кувшиновского отделения полиции привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

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Метки: торговля без лицензии торговля алкоголем без лицензии выговор сотрудник полиции получил выговор
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Комментарии (4)

  • uabumoderoff 
    Да,очень большой штраф.Целый ящик водки.
    06.03.2017 12:37
    0 | 4

    • Жанна (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/117891578739017/) 
      вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://eta.pe/parazitu
      06.03.2017 13:47
      0 | 0

  • pessimist 
    Заголовок опять классный - "...за торговлю алкоголем без лицензии ... сотрудница полиции получила выговор". Хотя по тексту выговор был за другое.
    06.03.2017 12:50
    1 | 3

  • Net. 
    Я думаю над таким "наказанием" сами "наказанные долго смеялись...Ну а теперь наша очередь: ХА-ха-ХА!
    06.03.2017 13:18
    0 | 1
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