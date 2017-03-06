tvernews.ru
06 марта Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Правительство области: 345 единиц снегоуборочной техники работает на дорогах региона

06 Марта 2017 12:18
Автор: TIA

6 марта дорожные службы устраняют последствия снегопада на автодорогах Тверской области регионального и межмуниципального значения. Проезжую часть очищают от снега и обрабатывают противогололёдными материалами.

По информации территориального дорожного фонда, в работе задействовано 345 единиц техники: 147 комбинированных дорожных машин, 77 автогрейдеров, 78 тракторов с навесным оборудованием и другой специализированный транспорт.  

Движение по региональным дорогам идёт в штатном режиме, заторов нет. По сообщению Тверского гидрометцентра, в течение дня высока вероятность новых снегопадов. Водителей просят, по возможности, воздержаться от дальних поездок, а на дорогах быть предельно внимательными.

Задачу повысить эффективность зимнего содержания дорог поставил Губернатор Игорь Руденя. Для усиления контроля за работой подрядчиков в этой сфере, а также оперативного реагирования при возникновении экстренных ситуаций, по поручению главы региона обращения по поводу качества уборки дорог принимает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) ГУ МЧС по Тверской области. Налажено межведомственное взаимодействие по обмену актуальной информацией.

- С помощью структур МЧС и Госавтоинспекции мы сможем осуществлять более объективный контроль за работой уборочной техники. Это заставит подрядные организации качественно выполнять свои функции, — отметил Игорь Руденя.


Работа дорожной техники также отслеживается при помощи системы ГЛОНАСС. Наличие соответствующего оборудования — в числе обязательных условий при заключении госконтрактов на содержание дорог Верхневолжья, сообщает правительство Тверской области

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: снегоуборочная техника снегопад в тверской области уборка дорог в тверской области
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Радуга в марте

2017-03-04 21:12
161

Народ штурмует Торговый городской банк: пенсионеров увозит скорая, а предпринимателям выдают по пять тысяч мелочью

2017-03-02 14:25
101

В Твери водитель BMW X5 сбил девушку с молодым человеком

2017-03-02 20:27
87

Ущерб от пожара в Тверской детской областной больнице составил более 337 млн.рублей

2017-02-28 16:39
58

"Обмен опытом": коммунист Максим Жирков уходит в Единую Россию, а единоросс Сергей Делаков - в КПРФ

2017-03-02 22:51
54

Разборки на кольце в «Южном»

2017-03-01 14:58
49

Игорь Руденя принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами субъектов страны

2017-02-28 19:34
48

В Твери устроили облаву на маршрутки №8

2017-03-03 16:08
46

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100