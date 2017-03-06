Правительство области: 345 единиц снегоуборочной техники работает на дорогах региона

6 марта дорожные службы устраняют последствия снегопада на автодорогах Тверской области регионального и межмуниципального значения. Проезжую часть очищают от снега и обрабатывают противогололёдными материалами.

6 марта дорожные службы устраняют последствия снегопада на автодорогах Тверской области регионального и межмуниципального значения. Проезжую часть очищают от снега и обрабатывают противогололёдными материалами.

По информации территориального дорожного фонда, в работе задействовано 345 единиц техники: 147 комбинированных дорожных машин, 77 автогрейдеров, 78 тракторов с навесным оборудованием и другой специализированный транспорт.

Движение по региональным дорогам идёт в штатном режиме, заторов нет. По сообщению Тверского гидрометцентра, в течение дня высока вероятность новых снегопадов. Водителей просят, по возможности, воздержаться от дальних поездок, а на дорогах быть предельно внимательными.

Задачу повысить эффективность зимнего содержания дорог поставил Губернатор Игорь Руденя. Для усиления контроля за работой подрядчиков в этой сфере, а также оперативного реагирования при возникновении экстренных ситуаций, по поручению главы региона обращения по поводу качества уборки дорог принимает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) ГУ МЧС по Тверской области. Налажено межведомственное взаимодействие по обмену актуальной информацией.

- С помощью структур МЧС и Госавтоинспекции мы сможем осуществлять более объективный контроль за работой уборочной техники. Это заставит подрядные организации качественно выполнять свои функции, — отметил Игорь Руденя.



Работа дорожной техники также отслеживается при помощи системы ГЛОНАСС. Наличие соответствующего оборудования — в числе обязательных условий при заключении госконтрактов на содержание дорог Верхневолжья, сообщает правительство Тверской области