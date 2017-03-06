Из-за тяжелого несчастного случая во время валки леса в Тверской области наказан специалист по охране труда

Прокуратура Торопецкого района расследовала тяжелый несчастный случай на производстве и исполнение требований трудового законодательства в ООО «ЛПХ «Сияние».

Прокуратура Торопецкого района расследовала тяжелый несчастный случай на производстве и исполнение требований трудового законодательства в ООО «ЛПХ «Сияние».

23 ноября прошлого года вальщики леса, получив задание от начальника участка, производили валку леса.

В ходе работы на одного из вальщиков леса упало дерево, в результате мужчина получил тяжелые травмы грудной клетки и нижних конечностей.

В нарушение норм действующего законодательства извещение о тяжелом несчастном случае в течение суток в прокуратуру Торопецкого района руководство предприятия не направило. В связи с этим два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении специалиста по охране труда возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации». Как сообщает прокуратура Тверской области, по результатам рассмотрения он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2000 рублей.