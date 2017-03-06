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Из-за тяжелого несчастного случая во время валки леса в Тверской области наказан специалист по охране труда

06 Марта 2017 11:34
Автор: TIA

Прокуратура Торопецкого района расследовала тяжелый несчастный случай на производстве и исполнение требований трудового законодательства в ООО «ЛПХ «Сияние».

23 ноября прошлого года вальщики леса, получив задание от начальника участка, производили валку леса.

В ходе работы на одного из вальщиков леса упало дерево, в результате мужчина получил тяжелые травмы грудной клетки и нижних конечностей.

В нарушение норм действующего законодательства извещение о тяжелом несчастном случае в течение суток в прокуратуру Торопецкого района руководство предприятия не направило. В связи с этим два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении специалиста по охране труда возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации». Как сообщает прокуратура Тверской области, по результатам рассмотрения он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2000 рублей.

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Метки: тяжелый несчастный случай несчастный случай на производстве дерево упало на мужчину
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Комментарии (3)

  • peshehod 
    А пострадавшему просто сказали "извини, бывает" и выдали 500 р. компенсации?
    06.03.2017 11:44
    0 | 4

  • Net. 
    Как пошла масть лес валить ещё с дедушки Сталина, так никак русский мужик не остановиться (а теперь уже и нерусский).  Интересно: когда весь лес "повалят" кого "валить" начнут?
    06.03.2017 13:23
    0 | 0

  • Жанна (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/117891578739017/) 
    вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://eta.pe/parazitu
    06.03.2017 13:47
    0 | 0
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