"Десять дней, которые не потрясли мир": в Твери начинается серия встреч с урбанистами, художниками и общественниками

С 6 по 15 марта в Твери соберутся урбанисты, художники, активисты, организаторы общественных движений и событий, предприниматели из России, Беларуси и Канады. Сегодня начинается серия встреч и мастер-классов, в которых может принять участие любой желающий совершенно бесплатно.

С 6 по 15 марта в Твери соберутся урбанисты, художники, активисты, организаторы общественных движений и событий, предприниматели из России, Беларуси и Канады. Вместе с местными жителями они будут исследовать город, вдохновляться уникальным, что у нас есть, фотографировать в Морозовских казармах, думать, как спасти Речной, делиться опытом, учиться и учить.

Организатором серии лекций и мастер-классов под рабочим названием "Десять дней, которые не потрясли мир" стала наша землячка Ольга Полякова, которая сейчас живёт и работает над городскими проектами и событиями в Санкт-Петербурге. Уже появилось расписание первых встреч и мастер-классов.

Сегодня в Твери одним днём будет Микола Дедок — журналист и бывший политзаключенный из Беларуси. В 2010 Миколу приговорили к 4,5 годам лишения свободы как участника анархистского движения. В Россию приехал на три дня. На встрече с ним жители Твери смогут узнать про современную Беларусь и услышать истории Миколы.

6 марта в 19:00 в центре развития личности «Контекст» (ул. Желябова, 30) Микола Дедок представит свою книгу «Краски параллельного мира», написанную в тюрьме.

Алина Гараева, которая танцует и преподаёт балет в Санкт-Петербурге, организует мастер-классы по танцам, где летом сочетает жанры и городской контекст: мастер-класс по афроджазу на пляже, контемпорари в заброшенном заводе. На её уроках вы сможете обменяться опытом танцевальных экспериментов и педагогическими подходами.

7 марта в 18:00 Алина проведёт урок балета для взрослых, в 19:00 - для детей. Место проведения уроков: творческий центр «Алые паруса» (Двор Пролетарки, 7, ТЦ Морозовский, 4 этаж, левое крыло).

Ксюша Чапкевич занимается «Городскими проектами» в Санкт-Петербурге, чтобы сделать город удобным, безопасным и привлекательным.

7 марта в 14:00 с Ксюшей можно будет обменяться опытом исследований и продвижения изменений города, узнать от неё о текущих общественно-политических процессах в России и заполучить политическую карикатуру. Место встречи: Тверская городская Дума (ул. Советская, 34, аудитория 136).

С 9 по 14 марта Валя Панкова, которая занимается документальной фотографией, продолжит исследовать территорию Морозовских казарм и истории людей, которые её населяют. Год назад она уже приезжала на Пролетарку, для того, чтобы познакомиться с местом, найти героев и сделать пробные карточки. Сейчас её задача - довести начатое до конца. Валя прочтёт тверитянам лекцию о проектной фотографии, о том, как через изображение можно исследовать волнующие темы.

11 марта в 12:00 в творческом центре «Алые паруса» (Двор Пролетарки, 7, ТЦ Морозовский, 4 этаж, левое крыло) Валя расскажет о фотографии как способе исследования: от идеи до реализации. На лекции вы придумаете тему для практики, за день нужно будет отснять материал, потом будет встреча для разбора полётов.

Зарегистрироваться для участия в лекциях и встречах можно здесь. Участие во всех событиях - бесплатное, но вы можете сделать добровольный взнос, чтобы помочь участникам окупить проезд.

Время и места проведения остальных встреч и мастер-классов уточняются. Ольга Полякова приглашает к сотрудничеству организаторов и площадки Твери.

На протяжении всей серии с тверитянами будет общаться Джош. Автостопщик, писатель, преподаватель и журналист родом из Канады однажды оказался в Украине и выучил русский язык. Собирает и рассказывает истории. Темы — культуры, конфликт и диалог. На встречах с ним можно будет попрактиковать английский и послушать истории о годах путешествий автостопом по всей планете.

Илья Севастьянов делает в Омске Public Speech — это городской лекторий и маленькое независимое медиа. Он поделится с жителями Твери опытом развития общественных пространств: от исследований до постройки в заброшенных местах чего-нибудь живого, запуска лектория и развития медиа.

С 7 по 9 марта в Твери будет Мэйк, он же Антон Польский, - преподаватель РГГУ, редактор и сооснователь сайта о городском искусстве Partizaning.org, художник, исследователь. В Санкт-Петербурге Мэйк инициировал сборку плота из пивных кегг и строительных паллетов, а в Краснодаре — рассказывал про современное искусство и продавал его в электричках. С тверитянами он обсудит городские темы за совместным приготовлением еды и прочитает лекции.

С 9 по 15 марта в Твери будет Миша Пак. Он открыл в Санкт-Петербурге три хостела, работающие как арт-резиденции, где гости участвуют и организуют творческие события. Общаясь с ним, тверитяне смогут узнать, как такое запустить и сделать экономически устойчивым. Ещё Миша давно и много занимается активным туризмом.

С 12 по 14 марта Оля Мнишко, координирует Велосипедизацию Санкт-Петербурга, организует городские события и исследует города, расскажет тверитянам, как развить общественное движение, сделать город дружелюбным к велосипедистам, устраивать огромные события и искать для них команду, деньги, идеи, договариваться или не договариваться с администрацией.

В конце проекта в Тверь приедет Таня Редько. Она родилась в Кургане, а сейчас в Санкт-Петербурге преподаёт «Голосовой фитнес». Она проведёт занятия по развитию голоса, расскажет об устройстве аппарата, и задаст направления развития.