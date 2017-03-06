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В Твери продолжают принимать видеопоздравления женщинам для трансляции на городском экране

В Твери продолжают принимать видеопоздравления женщинам для трансляции на городском экране - ТИА
06 Марта 2017 10:40
Автор: TIA

Фоторепортаж

В Твери продолжается прием видеороликов с поздравлениями женщинам в честь 8 марта. Записать видеообращение и подарить его представительницам прекрасного пола могут все желающие, сообщает Управление информации администрации города Твери.

Из всех поздравлений будет смонтирован один большой ролик, увидеть который можно будет на большом городском  экране на улице Трехсвятская.  Трансляция начнется вечером 7 марта в 18:00 и закончится утром 9 марта. Кроме того, ролик будет размещен на сайте администрации Твери (www.tver.ru) в разделе «Городской дневник».

 Для того, чтобы принять участие в акции, можно самостоятельно записать на телефон, планшет или домашнюю камеру поздравления своим женщинам и прислать запись на электронный адрес kinodom880@gmail.com.  

Кроме того,  в воскресенье  5 марта, с 12:00 до 13:00 под часами на пересечении бульвара Радищева и улицы Трехсвятская  проводилась видеозапись, во время которой все желающие также могли поздравить женщин с 8 марта. Признаться в любви женщинам можно было своими словами, а также продекламировав поэтические произведения классиков литературы – распечатанные тексты стихов были предоставлены желающим на месте съемки.

Прием поздравлений по электронной почте закончится во вторник, 7 марта, в 12:00.
 

 

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Метки: 8 марта поздравления тверь
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