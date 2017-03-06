В Ольгинском монастыре произошел страшный пожар, монахини просят помощи

В Осташковском районе Тверской области, в Ольгинском женском монастыре, 26 февраля произошел страшный пожар. Сгорели библиотека, гаражи, склады, забор монастыря. Монастырь просит помощи.

В Осташковском районе Тверской области, в Ольгинском женском монастыре, 26 февраля произошел страшный пожар. Сгорели библиотека, гаражи, склады, забор монастыря. Монастырь просит помощи.

Как рассказала ТИА настоятельница храма, матушка София. Пожар произошел примерно в 9 вечера 26 февраля.

- Мы все были на вечерней молитве. В это время был сильный скачок напряжения. Когда мы вышли на улицу, то увидели, что все в дыму.

Пожарные приехали быстро, справились с огнем – спасли от возгорания храм во имя Иверской иконы Божьей матери, здание, в котором располагаются трапезная, жилые комнаты сестер. Причина пожара еще не установлена, но, вероятнее всего, пожар начался из-за короткого замыкания в электропроводке.

Матушка благодарит сотрудников МЧС, которые помогли не допустить еще большей трагедии.

- Мы благодарны всем тем, кто теперь помогает нам разгребать пепелище. Слава Богу, никто на пожаре не пострадал.

Огнем уничтожен гараж, подсобное помещение в котором хранились строительные и отделочные материалы, библиотека. Библиотека сгорела полностью, огонь уничтожил все старинные, очень ценные книги. Серьезно пострадал забор монастыря, его восстановить нужно в первую очередь.

- Дело в том, что монастырь окружает лес. Поэтому дикие звери нередко приходят к нам в гости. И если раньше доступ на монастырскую территорию им преграждал забор, то сейчас из-за отсутствия большой части ограждения, им не составит труда оказаться в жилой части монастыря.

Настоятельница монастыря обращается ко всем за помощью:

Именно сейчас, дорогие браться и сестры, мы остро нуждаемся в вашей поддержке. С молитвенной благодарностью мы примем любую вашу посильную помощь на восстановление после пожара. Пожертвование можно перечислять на монастырскую карту Сбербанка или на расчетный счет монастыря. Храни вас Бог!

Номер: 5469 6300 1308 8635

Получатель: Прощаева Светлана Александровна (игумения София, настоятельница монастыря)

Отделение Сбербанка России № 8607 г. Тверь

р/с 407038 10363160100216

к/с 301018 10700000000679

ИНН 6913008970

КПП 691301001

БИК 042809679

Получатель: Ольгинский женский монастырь