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В Ольгинском монастыре произошел страшный пожар, монахини просят помощи

В Ольгинском монастыре произошел страшный пожар, монахини просят помощи - ТИА
06 Марта 2017 10:33
Автор: TIA

Фоторепортаж

В Осташковском районе Тверской области, в Ольгинском женском монастыре, 26 февраля произошел страшный пожар. Сгорели библиотека, гаражи, склады, забор монастыря. Монастырь просит помощи.

Как рассказала ТИА настоятельница храма, матушка София. Пожар произошел примерно в 9 вечера 26 февраля.

- Мы все были на вечерней молитве. В это время был сильный скачок напряжения. Когда мы вышли на улицу, то увидели, что все в дыму.

Пожарные приехали быстро, справились с огнем – спасли от возгорания храм во имя Иверской иконы Божьей матери, здание, в котором располагаются трапезная, жилые комнаты сестер. Причина пожара еще не установлена, но, вероятнее всего, пожар начался из-за короткого замыкания в электропроводке.

Матушка благодарит сотрудников МЧС, которые помогли не допустить еще большей трагедии.

- Мы благодарны всем тем, кто теперь помогает нам разгребать пепелище. Слава Богу, никто на пожаре не пострадал.

Огнем уничтожен гараж, подсобное помещение в котором хранились строительные и отделочные материалы, библиотека. Библиотека сгорела полностью, огонь уничтожил все старинные, очень ценные  книги.  Серьезно пострадал забор монастыря,  его восстановить нужно в первую очередь.

- Дело в том, что монастырь окружает лес. Поэтому дикие звери нередко приходят к нам в гости.  И если раньше доступ на монастырскую территорию им преграждал забор, то сейчас из-за отсутствия большой части ограждения, им  не составит труда оказаться в жилой части монастыря.

Настоятельница монастыря обращается ко всем за помощью:

Именно сейчас, дорогие браться и сестры, мы остро нуждаемся в вашей поддержке. С молитвенной благодарностью мы примем любую вашу посильную помощь на восстановление после пожара. Пожертвование можно перечислять на монастырскую карту Сбербанка или на расчетный счет монастыря. Храни вас Бог!

Номер: 5469 6300 1308 8635

Получатель: Прощаева Светлана Александровна (игумения София, настоятельница монастыря)

Отделение Сбербанка России № 8607 г. Тверь
р/с 407038 10363160100216
к/с 301018 10700000000679
ИНН 6913008970
КПП 691301001
БИК 042809679

Получатель: Ольгинский женский монастырь

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Метки: Осташковский монастырь Ольгинский монастырь пожар в монастыре монастырь просит помощи
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Комментарии (46)

  • Добрая Мышь 
    а РПц они просили о помощи? не слишком ли много просят от обычного обывателя?
    06.03.2017 10:49
    2 | 24

    • Alex (https://www.facebook.com/profile.php?id=100003670423989) 
      именно к РПЦ и обращена эта просьба
      06.03.2017 11:02
      8 | 4

      • Жанна (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/117891578739017/) 
        вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://eta.pe/parazitu
        06.03.2017 13:47
        0 | 0

  • romich 
    Согласен с Мышью-РПЦ обязана помочь дочерям господням. Или как там они  классифицируются.
    06.03.2017 10:52
    1 | 11

    • Proletary 
      Боевое крыло Адепта Сороритас представлено орденами Милитант, больше известными как Сёстры Битвы. Сёстры Битвы являются единственной постоянной армией Экклезиархии.
      Прикрепленные изображения:
      06.03.2017 11:23
      2 | 4

  • Sedmoy 
    А пусть гр-н Гундяев свои котлы, например, продаст и no problem.
    06.03.2017 10:55
    2 | 16

    • Proletary 
      Нет часов, есть только отражение. Судя по комментариям, реклама РПЦ достала больше прокладок и перхоти. Молодцы имиджмейкеры, навязчивой рекламой вы помогли атеизму больше комсомольцев 20-х годов.
      06.03.2017 11:02
      1 | 12

  • Leo-L 
    Это напоминает ситуацию с нефтяниками. Когда нефть дешевеет, то поднимают цену на бензин для внутреннего рынка и кричат, что надо помочь нефтяникам, не ропщите, им тяжело. Но при этом они спонсируют футбольные клубы, покупают игроков за бешеные бабки, выплачивают им немыслимую зарплату. Да и сами топ-менеджеры не бедствуют, мягко выражаясь... Так и тут.
    06.03.2017 10:56
    1 | 16

    • Alex (https://www.facebook.com/profile.php?id=100003670423989) 
      да вы не перживайте! Лично у вас никто не просит.
      06.03.2017 11:02
      12 | 3

      • vo-vam 
        Не просят, но заберут.
        06.03.2017 12:24
        2 | 5

  • Proletary 
    "Серьезно пострадал забор монастыря,  его восстановить нужно в первую очередь."
Сапиенти сат.
    06.03.2017 11:05
    1 | 6

    • romich 
      И повыше. Дабы  сестры в разврат не вдарились.
      06.03.2017 11:18
      2 | 6

      • Proletary 
        СергейБубка.жпг?
        06.03.2017 11:37
        1 | 1

  • horton 
    А фото точно с описанного пожара?
Показалось, будто  у кого-то на приусадебном участке баня сгорела...
    06.03.2017 11:15
    1 | 7

    • Proletary 
      Хортон, таки на вашем приусадебном участке до сих пор нет парочки приличных монастырей?
      06.03.2017 11:18
      1 | 5

      • Dobry кrtek 
        Всех вас злыдней ждёт гиена огненная...А Хортон в первую очередь.
        Прикрепленные изображения:
        06.03.2017 11:25
        1 | 6

        • horton 
          Моя первая очередь уже прошла... Дом родительский сгорел в 2004-м году... Причина - замыкание электропроводки...
          06.03.2017 11:29
          0 | 1

          • Dobry кrtek 
            Сгорел уж родительский дом
Утопла собака в пруду
И кошку сожрали бомжи
Ты Хортон живи, не тужи...
            06.03.2017 11:39
            1 | 2

            • vepr76 
              Лучше так:
Сгорел уж родительский дом
Утопла собака в пруду
И Хортон, скитаясь с Котом,
Переехала жить к Кроту..
              06.03.2017 11:47
              0 | 3

              • kudimov 
                То надо последней быть дурой
ЧтобЫ переехать к Кроту
Его скопидомство - натура,
Ей жить с ним невмоготу.
                06.03.2017 11:56
                1 | 2

                • Proletary 
                  Сегодня уже было?
                  Прикрепленные изображения:
                  06.03.2017 12:10
                  0 | 5

        • Proletary 
          Это еще Уйло не среагировал на скачок напряжения. И гиена у вас излишне пиксилезированная.
          Прикрепленные изображения:
          06.03.2017 11:32
          0 | 4

          • Uylo_Yobannen 
            Я на чужие скачки́ не эре... не реагирую. А в мою зону эксплуатационной ответственности они не проберутся.
            06.03.2017 11:45
            1 | 1

            • Proletary 
              А пожар может возникнуть от скачка напряжения? Про генератор Маркса и кривую Пашена я сам знаю, интересует мнение практика.
              06.03.2017 11:53
              0 | 3

              • Uylo_Yobannen 
                Ты не матерись, а то станешь на ТИА баньщиком-рецидивистом, как Семидесятый.
Вероятность пожара при ненормативных значениях напряжения в групповых и распределительных сетях зависит от туевой хучи факторов. Но эта вероятность, в любом случае, на порядки меньше вероятности возгорания из-за перегруза по току. Джоуль с Ленцем поднагадили в позапрошлом веке, да.
                06.03.2017 12:11
                1 | 3

              • VoToN 
                Вполне, страдает-то в первую очередь нагрузка, а там уже как повезет...
                06.03.2017 12:12
                1 | 3

                • Uylo_Yobannen 
                  В большинстве случаев нагрузка при пробоях выгорает на разрыв. Но бывают и исключения.
                  06.03.2017 12:44
                  1 | 1

                • Proletary 
                  Народная игра "перетяни фазу" при отгорании нуля пожгла кучу домашней техники, но ни разу не слышал о пожаре. Кратковременные всплески - спайки - вообще ни разу не страшны, это скорее помехи. Что на самом деле опасно, так это плохой контакт. У меня самого в детстве так розетка загорелась. Алюминий, бессердечная ты сука. 
PS Дебил-минусатор походу и на электричество агрится.
                  06.03.2017 13:28
                  1 | 3

                  • Uylo_Yobannen 
                    Фигня это всё, на самом деле. Нужное приварится, лишнее отгорит.
                    06.03.2017 13:54
                    0 | 1

                    • VoToN 
                      Вот так вот? :)
                      Прикрепленные изображения:
                      06.03.2017 14:06
                      0 | 1

                      • Uylo_Yobannen 
                        Ага, точняк.
                        06.03.2017 14:17
                        0 | 0

                  • VoToN 
                    У меня тут фильтр от ZIS компани начал на глазах плавиться (корпус), без всяких скачков напряжения и без какой-либо нагрузки и это при наличии в нем предохранителей и рабочих автоматах на входе. А так пыль на тиристорах вспыхивает моментом, да и резисторы неплохо умеют жахать при повышенном напряжении)))
                    06.03.2017 14:03
                    0 | 1

    • mednoe521 
      Я могу ошибаться, но этот монастырь в деревне у истока Волги?
      06.03.2017 13:59
      0 | 0

  • ilich 
    Бегло прочитал : "В Ольгино произошел пожар". Подумалось, - как же теперь тролли жить то будут?
    06.03.2017 11:33
    0 | 7

    • Uylo_Yobannen 
      Обратно на Савушкина переберутся.
      06.03.2017 11:46
      0 | 5

    • pereima 
      Да, пропустить слово "монастырь" в заголовке - это действительно бегло. Ради красного словца не пожалеешь и отца...
      06.03.2017 13:52
      1 | 1

  • Mitrij 
    С таким прайсом на сайте сами восстановят.
    06.03.2017 11:47
    2 | 3

  • Бертран 
    Русские люди должны помочь православному монастырю, иначе какие они славяне? Помогите своим единоверцам.
    Прикрепленные изображения:
    06.03.2017 13:20
    1 | 4

    • Mitrij 
      Бертран, а можно немного конкретики? Вы к русским людям или к славянам обращаетесь?
      06.03.2017 13:23
      3 | 3

    • Proletary 
      А выкрестам можно не платить? Таки гешефт.
      06.03.2017 13:31
      0 | 3

      • Mitrij 
        А выкресты наипервейшим делом обязаны подать десятинную жертвовать.
        06.03.2017 13:38
        0 | 3

        • Proletary 
          Пичаль. Кажется, я нашел оптимальное решение. Нужно туда МГЕР отправить, а то Крот явно голоден.
          06.03.2017 13:47
          0 | 4

          • Бертран 
            В Единой России славян не много, не хотят они почему то Родину благоустраивать. Больше жалуются, скулят и просят. Потому я здесь и тружусь- перевоспитываю, уважаемых.
            06.03.2017 13:51
            0 | 5

      • Бертран 
        Коли такие найдутся, то с них и двойную малость взять не грех- за всё платить надо, господа!
        06.03.2017 13:46
        0 | 2

        • Mitrij 
          Как-то так?
          Прикрепленные видео:
          Прикрепленное видео
          06.03.2017 14:16
          0 | 1

  • Virtue_to_Vice 
    Просят помощи? б-г поможет.
    06.03.2017 13:38
    0 | 1
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