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В Тверской области столкнулись "Мазда" и "Волга", есть пострадавшие

В Тверской области столкнулись "Мазда" и "Волга", есть пострадавшие - ТИА
06 Марта 2017 10:29
Автор: TIA

3-5 марта в Тверской области произошло семь ДТП, в результате которых один человек погиб и десять, в том числе один ребёнок, получили травмы разной степени тяжести, сообщает ГИБДД по Тверской области.

3 марта около 7:00 на 4 км дороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка-Петровское 39-летний водитель "Мазда 626" превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с "ГАЗ-2410" под управлением 64-летнего водителя. Оба водителя с травмами они доставлены в медицинское учреждение.

Около 14:00 в Твери в районе д. 47 по Петербургском шоссе трезвый 64-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ 320402-05 резко затормозил, из-за чего упала 73-летняя пассажирка, которая ехала в автобусе стоя, держась за поручень. Женщина с травмами госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи.

5 марта около 14:30 в Кимрах на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Патриса Лумумбы 34-летний водитель "Газ-172421" при повороте налево не уступил дорогу движущемуся со встречного направления "DAEWOO NEXIA" под управлением 25-летнего водителя. В результате столкновения пострадала 24-летняя женщина-пассажир автомобиля DAEWOO NEXIA, с травмами она доставлена в медицинское учреждение.

 

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