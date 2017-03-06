tvernews.ru
06 марта Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В школе подготовки волонтеров Тверской области планируется обучить более 1 тыс. добровольцев

06 Марта 2017 10:20
Автор: TIA

Более 250 человек уже подали заявки на участие в школе подготовки волонтеров «Доброволец Верхневолжья 2.0». Регистрация участников стартовала 20 февраля и продлится до 26 марта 2017 года. Всего здесь планируется обучить более 1 тыс. жителей Верхневолжья, решивших посвятить себя добровольчеству, сообщает правительства Тверской области.


Губернатор Игорь Руденя на встрече с добровольцами Тверского государственного медицинского университета отмечал социальную направленность проектов студентов, вовлеченность молодежи в жизнь региона.

- Наша задача – сделать все, чтобы вы остались жить и работать в Тверской области. Но многое зависит от вас самих. Ваши проекты – пример того, как надо относиться к своему делу, обществу, профессии, – сказал Игорь Руденя.

Первый набор в школу состоялся в 2016 году. Проект получил высокую оценку  на всероссийском форуме «Территория смыслов на Клязьме» и стал обладателем гранта Федерального агентства по делам молодежи.

В этом году обучение будет вестись по двум направлениям. Курс «Школа» предназначен для новичков, «Академия» – для  повышения квалификации выпускников школы прошлого года. На сегодня большинство зарегистрированных - те, кто только начинает свой путь в волонтерском движении. Обучение будет проходить как в очной форме, так и дистанционно.

Основные темы - «Экологическое волонтерство», «Российское Движение Школьников», «Волонтеры Победы». Запланированы тренинги, мастер-классы, деловые игры и лекции от российских экспертов. Обучающиеся также смогут принять участие во всероссийских форумах, получить практические знания при организации социальных акций.

Каждый участник проекта получит сертификат, который дает преференции при рассмотрении заявки на получение личной книжки волонтера.

Пройти обучение в школе «Доброволец Верхневолжья 2.0» может любой желающий, достигший возраста 14 лет. Ссылки для заполнения заявки – на сайте Комитета по делам молодежи Тверской области kdm69.ru в рубрике «Доброволец Верхневолжья», на портале smenaplus.ru и в социальной сети  http://vk.com/dobrovolec_69.

Для лиц старше 18 лет регистрация также будет доступна  в автоматизированной информационной системе «Молодежь России»  на сайте ais.fadm.gov.ru в разделе «Мероприятия региона».
Организаторы отмечают – проект вызывает большой интерес у жителей региона и выходит за пределы областной столицы. Так, филиал школы в этом году планируется открыть в ЗАТО «Озерный».
 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: «Доброволец Верхневолжья 2.0» школа подготовки волонтеров
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Радуга в марте

2017-03-04 21:12
161

Народ штурмует Торговый городской банк: пенсионеров увозит скорая, а предпринимателям выдают по пять тысяч мелочью

2017-03-02 14:25
101

В Твери водитель BMW X5 сбил девушку с молодым человеком

2017-03-02 20:27
87

Ущерб от пожара в Тверской детской областной больнице составил более 337 млн.рублей

2017-02-28 16:39
58

"Обмен опытом": коммунист Максим Жирков уходит в Единую Россию, а единоросс Сергей Делаков - в КПРФ

2017-03-02 22:51
54

Разборки на кольце в «Южном»

2017-03-01 14:58
49

Игорь Руденя принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами субъектов страны

2017-02-28 19:34
48

В Твери устроили облаву на маршрутки №8

2017-03-03 16:08
46

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100