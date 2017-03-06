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В Тверской области фура столкнулась с легковым автомобилем, погиб один человек

В Тверской области фура столкнулась с легковым автомобилем, погиб один человек - ТИА
06 Марта 2017 10:12
Автор: TIA

4 марта в Тверской области водитель легковушки погиб при лобовом столкновении с фурой, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

Около 21:00 на 326 км автодороги М-9 «Балтия» 23-летний водитель "ДАФ FX 105" с полуприцепом, увидев, что на его полосу выехала "Хендай Элантра", совершил выезд на полосу встречного движения. "Элантра" затем вернулась на свою полосу, где произошло столкновение. В результате ДТП 23-летний водитель автомобиля Хендай скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

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Метки: гибдд по тверской области лобовое столкновение с фурой дтп в тверской области
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Комментарии (3)

  • romich 
    На мертвого всё  свалить можно.
    06.03.2017 10:37
    1 | 4

    • Alx 
      Так все равно фура виновата.
      06.03.2017 11:15
      0 | 3

  • Жанна (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/117891578739017/) 
    вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://eta.pe/parazitu
    06.03.2017 13:47
    0 | 0
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