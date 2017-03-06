В Тверской области фура столкнулась с легковым автомобилем, погиб один человек

4 марта в Тверской области водитель легковушки погиб при лобовом столкновении с фурой, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

4 марта в Тверской области водитель легковушки погиб при лобовом столкновении с фурой, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

Около 21:00 на 326 км автодороги М-9 «Балтия» 23-летний водитель "ДАФ FX 105" с полуприцепом, увидев, что на его полосу выехала "Хендай Элантра", совершил выезд на полосу встречного движения. "Элантра" затем вернулась на свою полосу, где произошло столкновение. В результате ДТП 23-летний водитель автомобиля Хендай скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.