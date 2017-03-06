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В Твери ребенок чудом не вывалился из машины под управлением начинающей автоледи

В Твери ребенок чудом не вывалился из машины под управлением начинающей автоледи - ТИА
06 Марта 2017 10:06
Автор: TIA

Видео

Видео с регистратора автомобиля, движущегося вслед за забывчивой водительницей, прислали читатели на почту ТИА. Действие происходит в Твери, на выезде из гипермаркета «Глобус». Автоледи на машине, обвешанной знаками «Начинающий водитель», забыла захлопнуть заднюю дверь. На заднем пассажирском сидении находился ребенок, который чудом не вылетел из машины из открывшейся на повороте двери.

Водители сигналили, чтобы женщина остановилась. Вышла автоледи из машины не сразу, а только после того, как маленький ребёнок сам не смог справиться с открытой дверью.

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Метки: начинающие водители в твери ребенок чуть не выпал из машины видео начинающие водители
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Комментарии (11)

  • Whois 
    Хм, сколько я видел "опытных" у которых дверь не закрыта полностью. Причем начинаешь сигналить, пытаешься объяснить в чем дело, а тебе часто в ответ - Чо сегналешь ля? Ехай ля. Чо те нада?
    06.03.2017 10:53
    0 | 4

    • DenBlldenn 
      Как-то хотел сказать что колесо наполовину спущенное, побибикал, открыл окно, водятел в ответ обложил матом и подрезал.
      06.03.2017 12:25
      0 | 1

  • Bonch 
      Вообще в машине  ж вроде бы  есть сигнализатор незакрытых дверей (на центр. панели) + электроблокиратор дверей ( у меня  он на левом подлокотнике) + на торце  двери "антиоткрывашка" от детей.
    06.03.2017 10:56
    1 | 1

    • DenBlldenn 
      Это не для дур.
      06.03.2017 12:25
      2 | 0

  • Uylo_Yobannen 
    Недозахлопнула дверку, бывает. Заголовок, конечно, - ух!
    06.03.2017 11:17
    1 | 2

    • Sanych 
      У кого бывает-у рас3,14здяев? У нормальных не бывает-как выше написали у них есть сигнализатор открытых дверей и детская блокировка. А курицу прав лишить за такое-сколько случаев когда ребенок выпадает и родитель на повороте своей же машиной его и давит.
      06.03.2017 11:21
      3 | 2

  • MX69 
    "Варежку" она забыла захлопнуть, вот и прозевала...
    06.03.2017 11:23
    1 | 2

  • Добрая Мышь 
    не оправдываю мать, но во-первых не все машины оснащены блокираторами, а во-вторых, иногда дети сами изнутри открывают двери просто так или из-за капризов
    06.03.2017 11:38
    1 | 3

    • MX69 
      Из инструкции...
      Прикрепленные изображения:
      06.03.2017 11:49
      1 | 2

  • Mitrij 
    "Сжечь ведьму!!!" (с)
    06.03.2017 12:39
    1 | 2

  • Gorev 
    Главное, что вовремя опомнилась, а не на кольце в Южном.
    06.03.2017 13:01
    0 | 0
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