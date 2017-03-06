В Твери ребенок чудом не вывалился из машины под управлением начинающей автоледи

Действие происходит в Твери, на выезде из гипермаркета «Глобус». Автоледи на машине, обвешанной знаками «Начинающий водитель», забыла захлопнуть заднюю дверь. ВИДЕО.

Видео с регистратора автомобиля, движущегося вслед за забывчивой водительницей, прислали читатели на почту ТИА. Действие происходит в Твери, на выезде из гипермаркета «Глобус». Автоледи на машине, обвешанной знаками «Начинающий водитель», забыла захлопнуть заднюю дверь. На заднем пассажирском сидении находился ребенок, который чудом не вылетел из машины из открывшейся на повороте двери.

Водители сигналили, чтобы женщина остановилась. Вышла автоледи из машины не сразу, а только после того, как маленький ребёнок сам не смог справиться с открытой дверью.