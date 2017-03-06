Уроженец Торжка найден погибшим: мужчину искали с 2015 года

Об этом сообщает ВПСО «Сова».

Об этом сообщает ВПСО «Сова». Уроженец Торжка пропал в конце 2015 года. Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге он вышел в магазин из общежития и не вернулся.

Лишь в марте этого года стало известно, что мужчина погиб.