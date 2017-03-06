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Из Москвы в Вышний Волочек: медсестра Любовь Грицова променяла столичную суету на уют и тепло глиняно-соломенного дома

Из Москвы в Вышний Волочек: медсестра Любовь Грицова променяла столичную суету на уют и тепло глиняно-соломенного дома - ТИА
06 Марта 2017 09:28
Автор: TIA

Фоторепортаж
Видео

Любовь Грицова 33 года проработала операционной медсестрой в Московском Научном центре акушерства и гинекологии им. Кулакова. Выйдя на пенсию, женщина решила уехать из столицы на свою малую родину - в Вышний Волочек Тверской области. Здесь за один сезон на месте старенького маминого дома сыновья построили экологически чистый дом из соломенных блоков и глины.

Это прочный, теплый, а самое главное - недорогой дом. Любовь показала «окно гласности» - так она называет не замазанный глиной участок стены, подтверждение того, что дом сделан действительно из соломы.

 - Вот тогда-то все и началось. Когда сыновья строили дом, я впервые взяла в руки глину. После московской суеты очень хотелось покоя и созидания, я попробовала лепить. Начала с маленьких сувениров. Когда стены и крыша дома были готовы, я решила заняться его декором. Мне хотелось, чтобы получился необычный дом, хотелось красоты.

Сначала Любовь украсила фасад: на углу дома сделала из глины дерево, в этом дереве вылепила дупло, в котором поселился глиняный совенок. В центре фасада красуется глиняное солнце. Вход в дом встречает сказочный забор, из которого растут грибы и цветы, а гараж охраняют два огромных витязя, сделанных из бетона. Сад и газон возле дома Любовь украсила разными волшебными персонажами, которых также вылепила сама. Ко всему Любовь подходит творчески, даже доска объявлений у дома оформлена необычно - на первый взгляд кажется, что это просто спиленное украшенное дерево с окном для объявлений. А на самом деле вся эта конструкция сделана руками Любови Грицовой.

Фигуры на улице сделаны в основном из арматуры и бетона. Дело в том, что глина от погодных условий сильно трескается.

- Поэтому я попробовала работать с цементом, конечно, это значительно сложнее. Из бетона ничего не вылепишь. Я делаю объемную железобетонную основу, а затем работаю маленьким мастерком. После того, как основную работу над фасадом дома я закончила, приступила к внутреннему убранству. Задумок всегда много, а желание творить - еще больше - рассказывает Любовь.

Сначала хозяйка глиняно-соломенного дома вылепила на кухонной стене виноградную лозу, затем стилизовала вытяжку под колокольчик, подоконники украсила затейливой мозаикой, а над погребом появился задорный «Кузьмич». И так шаг за шагом - ни один уголок дома не остался незамеченным.

- Глину месим на улице, летом вся окрестная детвора помогает месить её ногами в яме. Затем ведрами носим глину в дом.

Хозяйка дома признается, что таскать ведра с глиной непросто, а вот сам процесс лепки приносит одно лишь удовольствие.

Также, помимо лепки из глины и бетона, Любовь Грицова увлеклась живописью. На стене гостиной висят работы хозяйки дома.

- Конечно, называться художником мне еще рано, да я и не стремлюсь к славе, мне просто все это приносит радость.

Из закоренелой москвички Любовь превратилась в заядлую огородницу, все овощи на столе теперь только со своего огорода.

- В Москве сложно найти натуральную пищу, хочется живой, настоящей. К тому же мне нравится работать на огороде, ухаживать за грядками. Молоко, яйца, сыр покупаю у соседей, все домашнее. Такое в столице сложно найти.

Любовь угостила съемочную группу ТИА своим чудодейственным чаем и поделилась секретом его приготовления:

Секрет этот в полезных свойствах травы Иван-чай. Но важно правильно его приготовить. Иван-чай нужно собирать во время цветения – цветы и листья до середины стебля. Первый день листья вялятся, для этого их нужно положить в пакет. Затем из вяленых листочков можно скатать колбаски руками, а можно листья пропустить через мясорубку. Полученную массу кладем в тазик – слой сантиметров 20 – накрываем мокрым полотенцем и ждем примерно сутки. От травы пойдет приятный запах, похожий на аромат дюшеса. Далее очень важный момент - нужно траву выставить на солнышко, чтобы завершилась ферментация и листочки засохли. Если заварка из иван-чая приготовлена правильно, то такой чай лучше любого лекарства будет. Ведь это растение содержит в себе огромное количество витаминов, в нем собрана основная масса элементов таблицы Менделеева. Этот чай успокаивает, нормализует сон, очищает организм от токсинов, лечит мигрень, тонизирует – всего и не перечислишь.

Любовь лепит, рисует, работает на огороде, а по вечерам вяжет разные теплые и добрые вещи себе, сыновьям, внуку и двум внучкам. Кстати, младший сын с женой и семимесячной Дашей живет сейчас с матерью в Вышнем Волочке. Сын также планирует построить в Тверской области свой дом, а пока эти планы не реализованы, привез внучку к бабушке – здесь малышке будет лучше, чем в столице.

- Я быстро нашла себе здесь в Вышнем Волочке приятельниц, со всеми соседями живем дружно. Но и с Москвой связь не теряю, ведь там прошла моя молодость. Я общаюсь с подругами по Skype, иногда езжу на встречи и выставки в столицу.

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Метки: иван-чай Любовь Грицова лепка из глины глиняно-соломенный дом вышний волочёк
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Комментарии (15)

  • kudimov 
    Вот, Хортон, видите как бывает? А Вас наоборот в другую сторону несет, подальше от Волочка! Глину в руки - и вперед!)
    06.03.2017 09:34
    0 | 6

    • horton 
      Кудимов, ключевая фраза: "Выйдя на пенсию, женщина решила уехать из столицы на свою малую родину - в ВВ"...
У меня все впереди! )))
      06.03.2017 10:15
      0 | 4

  • Jailbreak 
    Что эта позитивная новость делает на сайте нашего депрессивного региона? Разве можно так жить - ни на что не жаловаться, строить своё счастье своими руками?
    06.03.2017 09:37
    2 | 12

  • Koppel 
    Дауншифтинг по-вышневолоцки. Москва - не для жизни, Москва для работы. Интересно, она московскую жилплощадь продала или так, побалуется и вернётся обратно?
    06.03.2017 09:42
    0 | 4

    • Zorkiy 
      Вроде нормальная...
      06.03.2017 09:49
      0 | 1

    • kozlik047 
      Сдала,что бы было на что в колхозе жить.
      06.03.2017 10:08
      1 | 5

  • Paul_Moriarty 
    Забавно смотрятся фигурки языческих богов рядом с образами икон. :)

ТИА, предлагаю очередной конкурс на лучшую дачу не проводить, а досрочно присудить победу Любови Грицовой.
    06.03.2017 09:48
    1 | 4

  • Бертран 
    Для пенсионерки, очень даже хороша.. забота государства чувствуется.
А Волочек, сейчас не самый худший вариант- каналы, зелень, трассу убираем, мосты ремонтируем..
С праздником, дорогая Любовь!
    06.03.2017 09:55
    1 | 3

  • Net. 
    Здорово! Красиво и позитивно. Так держать!
    06.03.2017 10:15
    0 | 1

  • horosheeva.inna 
    Эх, тоже чтоль вернуться? Бугорок-глиномес, поможешь дом построить?
    06.03.2017 10:19
    0 | 0

  • horton 
    Лестница на второй этаж без перил???
    06.03.2017 10:21
    0 | 1

  • Whois 
    Хорошо когда не не надо думать о хлебе насущном.
    06.03.2017 10:49
    0 | 6

  • Beqbmak 
    С московской пенсией много народу из москвабада в периферию бежит...сосед по деревне купил дом живет с женой круглый год не жалуется, пенсия на двоих сорок тыс и квартиру на чистых прудах сдают за 70 тыс...че не жить то с бюджетом более 100к в месяц в деревне то...
    06.03.2017 11:23
    0 | 8

  • Olegefremov 
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    06.03.2017 13:54
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    • horton 
      Прочитала вашу фамилию как "Олигофренов"...)
      06.03.2017 14:37
      0 | 0
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