Во Ржеве талые воды размывают недавно отремонтированный мост

Во Ржеве талые воды размывают свежеотремонтированный мост. На фото, опубликованных в группе Телекомпании "Независимая студия "РиТ", видно, что вода в отсутствие ливневой канализации течет со склона через пешеходную дорожку, а армирующая решётка проваливается под её воздействием.
Напомним, путепровод был сдан после ремонта осенью 2016 года. На его реконструкцию ушло 192 млн рублей.
Фото: "Независимая студия "РиТ", Артур Туляков
Видео: Артур Туляков
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05.03.2017 22:53
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