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Во Ржеве талые воды размывают недавно отремонтированный мост

Во Ржеве талые воды размывают недавно отремонтированный мост - ТИА
05 Марта 2017 21:19
Автор: TIA

Видео

Во Ржеве талые воды размывают свежеотремонтированный мост. На фото, опубликованных в группе Телекомпании "Независимая студия "РиТ", видно, что вода в отсутствие ливневой канализации течет со склона через пешеходную дорожку, а армирующая решётка проваливается под её воздействием.

Напомним, путепровод был сдан после ремонта осенью 2016 года. На его реконструкцию ушло 192 млн рублей.

Фото: "Независимая студия "РиТ", Артур Туляков
Видео: Артур Туляков

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Метки: новый мост через волгу во ржеве вода разрушает мост
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Комментарии (4)

  • ilich 
    Надо было укреплять мост не армирующей сеткой , а рейтингом Рудени. Это гораздо надежнее.
И ржевскому попу объявить выговор по партийной линии.
    Прикрепленные изображения:
    05.03.2017 21:38
    0 | 7

  • Dobry кrtek 
    Этот мост?
    Прикрепленные изображения:
    05.03.2017 22:03
    0 | 4

  • muzafiona 
    вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
    05.03.2017 22:26
    0 | 0

  • Whois 
    Ну чо, на мизере можно прописать пару баллов в гору по рейтингу.
    05.03.2017 22:53
    0 | 0
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