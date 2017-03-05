В Тверской области у пенсионера украли иконы, драгоценности и бензопилу

В Осташкове у пенсионера украли три иконы, ювелирные изделия и бензопилу. 67-летний мужчина рассказал полицейским, что неизвестный взломал дверь дачного дома, где находились вещи, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

В Осташкове у пенсионера украли три иконы, ювелирные изделия и бензопилу. 67-летний мужчина рассказал полицейским, что неизвестный взломал дверь дачного дома, где находились вещи, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Ущерб составил более 70 тысяч рублей. Следственно-оперативная группа установила личность подозреваемого в краже: им оказался нигде не работающий 28-летний житель Осташкова. Свою вину мужчина признал полностью.

Фигурант задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.