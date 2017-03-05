5 марта тверичанка Дарья Клишина сразится за медали чемпионата Европы по лёгкой атлетике в помещении

3-5 марта в сербском Белграде проходит чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении. Единственной представительницей России, как и на Олимпийских играх, стала тверичанка Дарья Клишина. Впрочем, на этот раз ей вновь пришлось выступать под нейтральным флагом.

3-5 марта в сербском Белграде проходит чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении. Единственной представительницей России, как и на Олимпийских играх, стала тверичанка Дарья Клишина. Впрочем, на этот раз ей вновь пришлось выступать под нейтральным флагом.

4 марта прыгунья в длину показала второй результат в квалификации (6,83), уступив лишь хозяйке соревнований Иване Шпанович (7,03). Сегодня Дарье Клишиной предстоит побороться за медали в финале.

Любопытно, что несмотря на то, что Клишина на этих соревнованиях - нейтральный спортсмен, она собрала волосы в хвост бело-сине-красной резинкой. Об этой любопытной детали сообщает Чемпионат.сом.