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В Тверской области при пожаре погибли мужчина и женщина, проводится проверка

В Тверской области при пожаре погибли мужчина и женщина, проводится проверка - ТИА
05 Марта 2017 09:35
Автор: TIA

В Тверской области Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели двух человек на пожаре. Пожар в деревне Азарово Ржевского района случился 4 марта. В нём погибли мужчина и женщина.

Сообщение о возгорании в жилом доме поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 19:32, на место выехали отделения ПСЧ № 12, сообщают в ведомстве. Только в 00:30 огнеборцам удалось полностью ликвидировать горение. Огонь уничтожил кровлю, повредил стены по всей площади дома. На месте пожарные обнаружили два тела.

По предварительным данным тела принадлежали хозяйке дома 1963 года рождения и мужчине 1973 года рождения. По сообщению Следственного комитета, при внешнем осмотре тел погибших видимых телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. В ходе доследственной проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Метки: доследственная проверка су ск пожар в тверской области гибель людей на пожаре
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Комментарии (1)

  • infist 
    Побольше проверок, поменьше пожарных.
    05.03.2017 11:13
    0 | 1
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