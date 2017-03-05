В Тверской области при пожаре погибли мужчина и женщина, проводится проверка

В Тверской области Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели двух человек на пожаре. Пожар в деревне Азарово Ржевского района случился 4 марта. В нём погибли мужчина и женщина.

В Тверской области Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели двух человек на пожаре. Пожар в деревне Азарово Ржевского района случился 4 марта. В нём погибли мужчина и женщина.

Сообщение о возгорании в жилом доме поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 19:32, на место выехали отделения ПСЧ № 12, сообщают в ведомстве. Только в 00:30 огнеборцам удалось полностью ликвидировать горение. Огонь уничтожил кровлю, повредил стены по всей площади дома. На месте пожарные обнаружили два тела.

По предварительным данным тела принадлежали хозяйке дома 1963 года рождения и мужчине 1973 года рождения. По сообщению Следственного комитета, при внешнем осмотре тел погибших видимых телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. В ходе доследственной проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.