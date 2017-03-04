В 2017 году в Тверской области поймали 13 бешеных животных

За 2 месяца 2017 года тверская межобластная ветеринарная лаборатория проверила 44 пробы патологического материала от животных на вирус бешенства. В 13 случаях заболевание подтвердилось.

За 2 месяца 2017 года тверская межобластная ветеринарная лаборатория проверила 44 пробы патологического материала от животных на вирус бешенства. В 13 случаях заболевание подтвердилось.

11 января — у лисы, труп которой был принесен собаками на принадлежавший жителю деревни Савкино Калининского района приусадебный участок;

16 января — у лисы, обнаруженной на улице Севастьянова в Твери, а также у собаки, принадлежавшей жителю деревни Кожино Максатихинского района;

18 января — у енотовидной собаки, обнаруженной вблизи деревни Попово Калязинского района в угодьях местного общества охотников и рыболовов;

25 января — у енотовидной собаки, зашедшей на придомовую территорию жительницы деревни Заречье Калининского района;

27 января – у енотовидной собаки, обнаруженной вблизи деревни Василево Калязинского района на территории угодий местного общества охотников и рыболовов;

3 февраля — у лисы, убитой в 50 метрах от деревни Алайково Лихославльского района;

8 февраля — у енотовидной собаки, обнаруженной на территории деревни Воскресенское Калязинского района;

10 февраля – у енота, убитого в 1,5 километрах от деревни Ключевая Максатихинского района;

14 февраля – у енотовидной собаки, убитой домашней собакой одного из жителей деревни Азарниково Калининского района;

15 февраля — у собаки, принадлежавшей жительнице Твери;

16 февраля — у енотовидной собаки, пойманной в одном из дворов базы отдыха Приволжская Кимрского района;

27 февраля — у лисы, труп которой был обнаружен на приусадебном участке одного из жителей деревни Труново Калининского района. Сообщает Тверская МВЛ.

Напомним, что бешенство возникает после укуса зараженного животного. Учитывая, что лечение бешенства не разработано, единственный способ избежать заболевания после контакта с больным животным - введение специальной вакцины не позднее 14 дней от момента укуса. Что касается профилактики заболевания домашних питомцев бешенством, существует только один способ - вакцинация. По закону все собаки подлежат обязательной вакцинации против бешенства, кошки - по желанию владельца.